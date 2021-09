Pontremoli, esplosione e crollo parziale casa/ Si cercano feriti tra le macerie

Si scava tra le macerie a Pontremoli per un’esplosione di una palazzina. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti a Filattiera per il crollo di un fabbricato di due piani in seguito appunto all’esplosione. Sul posto anche il personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno. Sono infatti in corso controlli per verificare l’eventuale presenza di persone. Si registra anche l’arrivo di un’automatica di Pontremoli e un’ambulanza della Misericordia di Pontremoli, entrambe inviate dal 118. Stando a quanto riportato da LaPresse, l’esplosione è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 2 settembre 2021, alle ore 10:50.

Le cause al momento non sono note: sono infatti tutte da stabilire. Inoltre, pare che secondo dei testimoni c’era un uomo di circa 80 anni in casa quando è avvenuta l’esplosione. L’allarme è scattato quando è stato udito dai residenti un forte boato. All’esplosione è poi seguito un crollo parziale dello stesso edificio.

PONTREMOLI, ESPLOSIONE E CROLLO CASA: IPOTESI FUGA DI GAS

Altri dettagli in merito a quanto accaduto a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, arrivano da Fanpage, secondo cui alcune delle diverse squadre che sono accorse sul posto hanno messo subito in sicurezza la zona. Inoltre, hanno provato ad entrare nell’edificio di due piani che si trova in via Casello. Al momento le operazioni sono ancora in corso. Non è ancora stata confermata la presenza dell’80enne sotto le macerie, quindi i pompieri con l’aiuto dei cani stanno provando a capire se sotto le macerie possa esserci davvero qualcuno.

«#MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte: dalle 11:15 squadre di #vigilidelfuoco in azione con #cinofili e #USAR [#2settembre 13:00]», ha twittato ad esempio l’account ufficiale dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda invece le possibile cause del disastro, non si esclude, secondo primissime informazioni, che l’esplosione sia stata innescata da una fuga di gas.

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 2, 2021





