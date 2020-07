Pooh/ Da “Pierre” a “Uomini soli” fino allo scioglimento (Techetechetè)

I Pooh tornano protagonisti di Techetechetè nella puntata di oggi, giovedì 16 luglio 2020 su Raiuno. La celebre band composta da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo D’Orazio, in passato anche Riccardo Fogli, ha segnato la storia della musica italiana scrivendo alcune delle pagine più belle ed indimenticabili della nostra musica. Per questo motivo il programma cult di video frammenti è pronto a condividere con il grande pubblico alcuni video frammenti e video d’epoca delle loro esibizioni: dai primi brani al grande successo al Festival di Sanremo del 1990 con “Uomini soli”. Una carriera costellata di successi: da “Tanta voglia di lei” a “Noi due nel mondo e nell’anima”, da “Dammi solo un minuto” a “La donna del mio amico”. E ancora: “Piccola Katy”, “Pierre”, “Chi fermerà la musica”, “Pensiero” e tante tante altre. Un repertorio vastissimo da cui Techetechetè ha avuto più volte occasione di attingere per regalare al pubblico momenti di grande musica.

Pooh perchè si sono sciolti?

Nonostante il grande successo i Pooh hanno deciso di sciogliersi annunciando nel 2015 durante una conferenza stampa. Dopo 50 anni di onorata carriera e di successi, la band più longeva della musica italiana ha annunciato la fine di un’era, ma anche un mini tour che li ha portati ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma. In tantissimi però si sono sempre chiesti come mai i Pooh hanno deciso di sciogliersi? A rivelare alcuni dettagli su questa sofferta decisione è stato Dodi Battaglia che ha rivelato: “adesso siamo ancora molto forti, sul pezzo, propositivi, riusciamo a stare sul palco tre ore e più. È il momento giusto per finire alla grande, per lasciare una bella fotografia del gruppo a noi, ai figli, alle famiglie, agli altri artisti. Solo in questo modo potremo dimostrare che si può rimanere amici per sempre”. Il loro addio al gruppo ha sancito però il via libera per una carriera solista dei singoli componenti che durante la speciale Reunion hanno voluto con loro sul palco anche Riccardo Fogli, ex voce dei Pooh che abbandonò il gruppo nel 1973 per delle divergenze legate alla sua storia d’amore con Patty Pravo.



