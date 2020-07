Riccardo Fogli, perchè ha lasciato i Pooh?/ “Patty Pravo era un peso per loro”

Riccardo Fogli perchè ha lasciato i Pooh? La voce della storica band ha detto addio per amore. Proprio così nel fior fiore della carriera di una delle band storiche della musica italiana, il cantante ha deciso di seguire il cuore lasciando la band. Correva l’anno 1973 quando, un giovanissimo Riccardo, fa una scelta davvero inaspettata per tutti. Il cantante sceglie il cuore mettendo la parola fine alla sua collaborazione con i Pooh. Nonostante i sogni e le belle speranze, Riccardo decide di andarsene per amore di Patty Pravo come ha raccontato lui stesso. “Per i miei compagni era un peso e ho scelto di essere libero” ha raccontato Fogli durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In parlando della rottura con i Pooh. Nonostante tutto però il cantante ha ancora oggi un ottimo rapporto con gli altri componenti: Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti e Red Canzian. All’epoca però il cantante si sentiva diviso tra due fuochi: da un lato l’amore passione per Patty Pravo e dall’altro le insistenze dei compagni e del produttore come ha raccontato al Corriere della Sera. “L’insistenza del produttore che mi assillava chiedendomi di scegliere fra i Pooh e Patty Pravo. Fu un errore: per Patty Avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino figurati se non lasciavo i Pooh” ha detto Fogli.

Riccardo Fogli: “Perchè ho lasciato i Pooh? Ero innamorato di Patty Pravo”

A distanza di quasi 50 anni da quella scelta che ha cambiato il corso della sua vita personale ed artistica, Riccardo Fogli ex voce dei Pooh non ha alcun dubbio. Alla domanda “lo rifarebbe”, il cantante di “Storie di tutti i giorni” ha risposto così dalle pagine del Corriere della Sera: “assolutamente sì. Ero innamorato di Patty Pravo e volevo poterle dedicare più tempo. Mi trovavo benissimo con i Pooh, ma la mancanza di libertà mi impediva di vivere la mia grande storia d’amore con Nicoletta”. Non solo, Fogli è poi entrato nel dettaglio raccontando: “il produttore (Giancarlo Lucariello, nda) arrivava da me ogni mattina con i giornali scandalistici che parlavano della mia vicenda, mescolandola con le foto dei Pooh. Lui considerava tutto ciò un danno di immagine per il quartetto. Io mi dissi: piuttosto che rinunciare a Patty torno a fare il gommista”. In realtà dietro la scelta di rompere con i Pooh c’erano anche altri motivi come ha confessato l’artista: “avevo continui malesseri, stavo male fisicamente. Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile, ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo”. Dopo la rottura con i Pooh, Riccardo Fogli ha dovuto ricominciato la sua vita da capo: “dovetti ricominciare daccapo, imparare a scrivere canzoni, costruire un mio repertorio. Internazionale. E, a fatica, ci sono riuscito: accendete oggi una radio in Russia e sentirete sicuramente “Malinconia” o “Storie di tutti i giorni””.



