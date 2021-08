Pornostar candidata a Salerno/ Priscilla Salerno nel nuovo PSI: “Non giudicatemi…”

La pornostar Priscilla Salerno scende in politica e si candida – nomen omen – alle elezioni comunali di Salerno, in qualità di consigliere comunale. Lo fa attraverso le file del nuovo Partito Socialista Italiano, i cui vertici si sono detti lieti di raccogliere la sua disponibilità. A sottolinearlo è stato il coordinatore provinciale del Nuovo Psi, Antonio Di Cunzolo, il quale, in merito all’attrice hard e imprenditrice, ha dichiarato quanto segue sulle colonne del quotidiano online “Salerno Today”: “Priscilla, in questi ultimi anni, ha condotto battaglie importanti sui rischi del revenge porn, è stata in prima fila per denunciare le violenze contro le donne”.

Draghi "Con Ue su tutela diritti in Afghanistan"/ "Ora proteggere chi ha collaborato"

Inoltre, “ha lavorato affinché il mondo del porno abbandonasse le scene di violenza ed è entrata nelle scuole, ha partecipato a convegni in tutta Italia con le associazioni degli avvocati, molti dei quali accreditati per riconoscere punteggi ai professionisti, ha lavorato con psicologi e autorevoli magistrati. Il suo impegno va accolto e rilanciato”.

Paola Mastrocola/ "Scuola abbandonata a se stessa, governo se ne infischia"

PORNOSTAR CANDIDATA A SALERNO: “NON GIUDICATEMI, NON FARÒ BATTAGLIE CONTRO NESSUNO”

Anche il segretario nazionale del nuovo PSI, Lucio Barani, ha asserito che “i socialisti sono sempre stati dalla parte di chi combatte i pregiudizi e di chi si caratterizza per battaglia di libertà e civiltà. Con Priscilla avvieremo un ragionamento e se sono garofani, fioriranno”. È stata poi la stessa donna, sempre ai microfoni di “Salerno Today”, a esternare le proprie sensazioni: “Salerno è la città nella quale sono nata, dove vive la mia famiglia. Spero di dare un contributo e di essere giudicata, senza pregiudizi, per le battaglie che intendo fare”.

Tiziano Treu/ "Obbligo green pass nelle mense, decisione paradossale del governo"

La star dei film a luci rosse ha aggiunto che si impegnerà, in caso di elezione, per i giovani e si recherà nelle scuole per raccontare i rischi del web per le donne. Inoltre, ha sottolineato di immaginare eventi internazionali nella città e di avere fatto ricadere la propria scelta nel campo del Centrodestra, moderato e costruttore “perché qui ho più sintonia. Tuttavia, non farò le battaglie contro nessuno, non è il mio stile cercare nemici”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA