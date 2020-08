Portare cane a spasso obbligatorio per legge/ “Due volte al giorno, non sono peluche”

Dal 2021 portare il cane a spasso sarà obbligatorio per legge, ma solamente in Germania. Sarà necessario farlo uscire due volte al giorno, almeno per un’ora ogni volta. Gli animali non dovranno poi essere lasciati a casa da soli tutto il giorno con una legge che tutelerà i nostri amici a quattro zampe. Dovrà esserci una persona poi incaricata di prendersi cura del cane in questione. Presto il regolamento sarà presentato al Bundestag e dovrebbe entrare in rigore, come detto, all’inizio del prossimo anno. Come riportato dal Corriere della Sera nella sua versione online pare che la decisione sia arrivata dopo le nuove scoperte scientifiche che dimostrano come il cane abbia bisogno ogni giorno di fare attività fisica e stare in contatto con la natura. La domanda è una, servivano davvero degli studi di ricerca per capirlo?

Portare cane a spasso obbligatorio per legge, “i cani non sono peluche”

La Germania obbligherà per legge a portare i cani a spasso dando un esempio non di poco conto a tutto il resto del mondo. Come riportato dal Corriere della Sera ne ha parlato la ministra dell’agricoltura tedesca Julia Kloeckner che ha contribuito a portare avanti la “Hundeverordnung” (normativa sui cani): “I cani non sono dei peluche. Hanno i loro bisogni, le loro necessità, che devono essere presi in considerazione”. Non sono mancate le critiche all’interno del partito di Kloeckner. Tra gli altri spuntano le parole del debutato Saskia Ludwig: “Non porterò il mio Rhodesian Ridgeback per ore in giro con 32 gradi, piuttosto faremo un salto nel fiume per rinfrescarci”. Dello stesso avviso è Walther Schweiz che è anche più ironico: “Presto diranno ai proprietari di gatti quanto spesso dovranno cambiare la loro lettiera”.



