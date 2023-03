Posta grossa a Dodge city/ Film western su Rete 4 oggi Martedì 21 marzo

Il film western Posta grossa a Dodge city viene trasmesso in onda su Rete 4 oggi pomeriggio Martedì 21 marzo alle ore 16:50. Il film del 1966 prodotto e diretto dal regista statunitense Fielder Cook è prodotto dalla Eden Production inc. e vede la fotografia affidata a Lee Garmes, vincitore nel 1932 del Premio Oscar alla migliore fotografia per il lungometraggio Shanghai Express. Il montaggio è curato da George R. Rohrs, mentre le musiche della colonna sonora sono del compositore David Raskin.

Da chi è composto il cast di Posta grossa a Dodge city

Il cast del lungometraggio Posta grossa a Dodge city è costituito da grandi nomi del cinema hollywoodiano dell’epoca: il protagonista è interpretato da Henry Fonda, attore statunitense che a partire dal 1935, anno del suo debutto, per 50 anni è stato uno degli uomini più popolari del cinema americano, indimenticabile nei panni del cattivissimo Frank in C’era una volta il West, diretto nel 1968 dal regista Sergio Leone. Al suo fianco troviamo la stupenda Joanne Woodward, moglie dell’affascinante attore Paul Newman, e vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 1958 nel film La donna dai tre volti. Un altro nome di rilievo presente nella pellicola è sicuramente quello di Jason Robards, famoso per aver vinto il Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1977 in Tutti gli uomini del presidente.

Posta grossa a Dodge city, la trama del film

Il film Posta grossa a Dodge city, titolo originale A Big Hand for the Little Lady, tratta la storia di una famiglia di emigranti che durante il suo viaggio verso San Antonio, giunge in un villaggio in cui si sta disputando un’importante partita di poker tra le famiglie più importanti e ricche del luogo. Il capofamiglia, interpretato da Henry Fonda, a insaputa della moglie, interpretata da Hoanne Woodward, decide di prendere parte alla sfida puntando tutti i risparmi in loro possesso. Durante la partita purtroppo l’uomo collassa e così la moglie decide di subentrare nel gioco per non perdere tutti i loro risparmi di una vita. La donna viene aiutata dal banchiere della città, commosso per la sua situazione, e riesce al termine della partita a vincere ricevendo i complimenti dei suoi avversari per il suo coraggio. Al figlio più piccolo viene dato il compito di dividere la vincita tra i partecipanti: padre, madre, dottore e banchiere. In realtà si scopre che i presenti erano stati complici di un grande bluff ai danni degli altri proprietari terrieri della zona che avevano truffato in passato il banchiere. La protagonista di Posta grossa a Dodge city, infatti, che si era dichiarata completamente estranea al gioco delle carte, in realtà è un’abile giocatrice di poker, tanto appassionata che il marito cerca costantemente di trattenerla.

