Poste italiane, assunzioni/ Come fare per diventare portalettere: domande in scadenza

Poste italiane è un’azienda ormai privatizzata che offre la possibilità di trovare lavoro grazie alle frequenti campagne di assunzione per postini e impiegati agli sportelli. Anche nel 2022 l’azienda prenderà in considerazione le candidature che arriveranno da diplomati e laureati. Nessun limite di età ma soltanto uno sbarramento sul voto del diploma o della laurea. Ecco come fare domanda.

Poste italiane, assunzioni: requisiti per le selezioni di portalettere

Per chiunque volesse concorrere ai posti messi a disposizione come portalettere, basterà inviare la propria candidatura come postino e l’estate 2022 purché si rispettino i seguenti requisiti:

Diploma con votazione minima 70 su 100

Laurea con votazione minima 102 su 110

Patente di guida in corso di validità

Per la provincia autonoma di Bolzano è necessario il patentino del bilinguismo

Certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla ASL oppure dal proprio medico di famiglia

Idoneità alla guida del motomezzo di poste italiane

Poste italiane assunzioni: scadenza e sedi di lavoro

La scadenza per chiunque sia interessato ad inviare la propria domanda è del 3 luglio 2022. Di seguito saranno indicate le sedi lavorative per regione è per città.

Lombardia: Monza e Brianza, Lodi, Lecco, Mantova, Cremona, Pavia, Brescia, Bergamo, Milano, Sondrio, Como, Varese

Veneto: Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona

Piemonte: Verbano Cusio Ossola, Biella, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino

Valle d’Aosta: Aosta

Friuli Venezia Giulia: Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia

Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento

Umbria: Terni, Perugia

Toscana: Prato, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara

Liguria: La Spezia, Genova, Savona, Imperia

Emilia Romagna: Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Rimini, Forlì Cesena, Ravenna, Bologna, Parma

Marche: Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino

Molise: Isernia, Campobasso

Puglia: Barletta Andria Trani, Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Foggia

Basilicata: Matera, Potenza

Lazio: Frosinone, Latina, Roma, Rieti, Viterbo

Abruzzo: Chieti, Pescara, Teramo, L’Aquila

Campania: Salerno, Avellino, Napoli, Benevento, Caserta

Calabria: Vibo Valentia, Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza

Sicilia: Siracusa, Ragusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Messina, Palermo, Trapani

Sardegna: Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Cagliari, Nuoro, Sassari.

