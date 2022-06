Povertà educativa, è allarme/ Gli esperti “Pnrr? Preoccupati, Ministero non risponde”

I firmatari, membri del Gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione per elaborare le indicazioni per il contrasto della dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali nell’ambito dell’attuazione del PNRR, esprimono forte preoccupazione in merito al rischio che gli investimenti previsti si traducano in un’occasione mancata per la lotta alla povertà educativa.

SCUOLA/ Maturità e dati Invalsi, la lezione del 2019: ecco la differenza Nord-Sud

Durante le scorse settimane, il Gruppo di lavoro ha prodotto un documento dettagliato di 36 pagine, con puntuali indicazioni e raccomandazioni operative elaborate al fine di “non ripartire ogni volta daccapo”, consegnato al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Siamo in attesa di un riscontro politico da parte del Ministro” dichiarano Ludovico Albert, Franco Lorenzoni, Andrea Morniroli, Vanessa Pallucchi, Don Marco Pagniello, Marco Rossi-Doria, Chiara Saraceno.

PHILIP MORRIS IMC/ La "rete" che aiuta l'alta formazione e le competenze sul lavoro

“Non abbiamo ricevuto una risposta ufficiale su un programma di investimento educativo a sostegno dei soggetti e delle situazioni più fragili, che fa tesoro dell’esperienza. Per questo siamo molto preoccupati, perché consapevoli dell’attesa per un investimento che deve raggiungere presto e bene scuole e territori colpiti da crescente povertà educativa. Auspichiamo una risposta positiva nei prossimi giorni, soprattutto per le centinaia di migliaia di bambini/e e ragazzi/e, scuole e insegnanti, enti locali, civismo educativo del Terzo settore italiano” concludono.

L’abstract del documento inviato al Ministero dell’Istruzione

Maturità 2022 toto-tracce prima prova/ Ultime notizie: Trattato Maastricht, Pasolini…

© RIPRODUZIONE RISERVATA