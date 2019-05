Povia, multa da 446 euro/ Foto, appello ai fan: “aiutatemi a pagarla”

Giuseppe Povia, tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo “Cameriere”, presentato a Domenica In dove si è lasciato andare anche ad una battuta su Mara Venier, lancia un appello ai fans. Molto attivo sui social, il cantautore che ha conquistato la ribalta nazionale prima con la canzone “I bambini fanno ooh…” e poi vincendo il Festival di Sanremo 2006 con il brano “Vorrei avere il becco“, su Facebook, ha rivolto un appello ai fan. Il cantautore, infatti, ha svelato di aver ricevuto una multa di 446 euro. Una cifra importante che ha spinto l’artista a chiedere ai suoi ammiratori di aiutarlo a pagarla. In che modo? Acquistando la sua musica. L’appello di Povia ha scatenato la reazione dei fans che hanno commentato anche con messaggi abbastanza duri.

POVIA, MULTA DA 446 EURO: I FAN REPLICANO ALL’APPELLO

L’appello di Povia ha scatenato accese polemiche sul web. Il cantautore, per chiedere ai fans di aiutarlo a pagare la multa ricevuta, ha scritto: “Ciao a tutti! Notizia triste.. 446€ di multa.. Se mi comprate il disco mi aiutate a pagarla” – ha scritto il cantautore che poi continua – “Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani NON a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia ;D In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su youtube”. Immediata la reazione dei fans: “Povia, facciamo così: organizziamo una colletta per pagarti la multa, ma il disco no, ti prego”, “Andà a lavora c’hai mai pensato?”, “Ti hanno fatto la multa per la musica che scrivi?!”, “Li butto nella slot piuttosto”, “Ti hanno multato perché ancora canti mi auguro”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti. Di fronte alle critiche ricevute, Povia ha replicato così: “Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia;D Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utonti che vi voglio bene “.





