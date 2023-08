Pranzo completo con 9 euro a persona in Basilicata/ Lo scontrino super economico stupisce

Lo scontrino di un pranzo completo dal costo di meno di 9 euro a persona è stato pubblicato in un gruppo Facebook da un utente – Andrea – ed è successivamente diventato virale sul web. Mentre continuano a far discutere i prezzi sempre più cari di bar e ristoranti di tutta Italia, dalla Basilicata arriva ora un esempio opposto. L’importo è talmente basso che in molti non ci hanno creduto.

Il cliente, come riportato da Tgcom24, ha postato la ricevuta fiscale insieme al menu, dove sono mostrati i prezzi. Il totale è di 60 euro per 7 commensali. Questi ultimi hanno ordinato tre antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro bottiglie d’acqua e una coca cola. In particolare, pagando 4 euro per un piatto di cavatelli con fagioli e cozze, 3,5 euro per gli gnocchi alla sorrettina, le orecchiette alla bolognese e gli spaghetti alla scarpara. “Il servizio non sarà dei migliori e non c’è neanche grande scelta, ma il cibo è buono e fatto in casa”, ha scritto l’utente.

Pranzo completo con 9 euro a persona in Basilicata: il racconto

Andrea, la persona che ha pubblicato lo scontrino del pranzo completo a 9 euro a persona, ha rivelato inoltre di essere capitato in quel posto per caso. Lui e i suoi sei amici erano di ritorno verso Roma dalle vacanze trascorse in Calabria e si sono fermati a pranzare in una locanda nonché affittacamere di Lagonegro, in provincia di Potenza, in Basilicata. Non avrebbero mai immaginato tuttavia di pagare così poco. È per questo motivo che, una volta arrivati a casa, hanno raccontato in un gruppo locale quanto accaduto.

Le immagini della ricevuta fiscale e del menu parlano chiaro, anche se qualcuno ancora non ci crede. In molti infatti hanno sottolineato quanto sia difficile, con il caro prezzi attuali, sostenere le spese di un locale con guadagni così bassi. Per saperne di più, tuttavia, sarebbe necessario sentire il parere del proprietario.

