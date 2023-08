“Aumento bollette elettricità del 7-10%”/ Tabarelli: “In inverno prezzi su del 40%”

Nuovi aumenti della bolletta della corrente sembrerebbero essere all’orizzonte e ne è convinto l’esperto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, commentando gli ultimi avvenimenti, ha spiegato che: “Se rimangono questi prezzi” sui mercati “è certo che ci sarà un aumento sulla prossima bolletta dell’elettricità”. Quindi Tabarelli ha aggiunto: “Dal primo ottobre ci sarà un balzo fra il 7 e il 10% delle tariffe elettriche per l’ultimo trimestre, il primo aumento, un po’ pesante, del 2023″. Le parole dell’esperto in materia energetica giungono dopo che nelle scorse ore si è verificata una vera e propria impennata per quanto riguarda i prezzi dei prodotti “elettrici” in Borsa.

Nel dettaglio, come sottolinea l’Ansa, i listini si sono rialzati del 30 per cento a 138 euro nell’ultima settimana. Tabarelli ha aggiunto che c’è stato “un rincaro dei prezzi del gas” nelle ultime settimane con un ritorno sopra i 30 euro per megawattora e “automaticamente quelli dell’elettricità salgono” e “metà della produzione italiana dell’elettricità si fa col gas”. Inoltre il presidente di Nomisma ha spiegato che a inizio del prossimo mese di settembre l’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, “determinerà il prezzo di agosto del gas e si avrà solo un leggero aumento sotto il 2%”.

DAVIDE TABARELLI PROSPETTA AUMENTI BOLLETTE: ENNESIMA STANGATA PER GLI ITALIANI

Tuttavia, “le indicazioni per il prossimo inverno danno prezzi internazionali superiori del 40% rispetto a quelli attuali e se si dovessero verificare le tariffe del gas di quest’inverno sarebbero superiori anche del 20% rispetto alle attuali”.

Insomma, si prospetta l’ennesima stagione dei rincari e dei rialzi con tutto ciò che ne consegue sulle tasche degli italiani, già provati dall’inflazione che ormai da un anno e mezzo prosegue inesauribile portando numerosi prodotti alimentari a prezzi quasi da record. Un eventuale aumento delle bollette non sarebbe senza dubbio una buona notizia.

