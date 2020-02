Precipita sul Nuvolau: morto scialpinista/ Cortina d’Ampezzo, compagni sotto choc

Tragico incidente in montagna oggi a Cortina d’Ampezzo, dove uno scialpinista esperto è precipitato sul monte Nuvolau per quasi cento metri, perdendo inevitabilmente la vita. Il dramma sarebbe accaduto oggi, 12 febbraio, nel primo pomeriggio intorno alle ore 14, come riferisce Il Gazzettino online. Sul posto è prontamente giunto il soccorso alpino di Cortina, l’elicottero di Pieve di Cadore e i finanziari del Sagf, ai quali l’arduo compito di ricostruire l’accaduto. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili per la vittima che a quanto pare sarebbe morto sul colpo. Secondo quanto trapelato, lo scialpinista morto avrebbe 75 anni e sarebbe di Venezia. Si trovava sul monte Nuvolau insieme ad altri due amici, in escursione e tutti sarebbero stati definiti molto esperti. I due amici si sono resi inconsapevolmente i testimoni della tragedia ed al momento sarebbero comprensibilmente sotto choc.

PRECIPITA SUL NUVOLAU: MORTO SCIALPINISTA 75ENNE

A fornire maggiori dettagli sulla tragedia avvenuta ad alta quota è stato il portale Nordest24.it, secondo il quale il 75enne veneziano tragicamente precipitato stava salendo verso il Rifugio Nuvolau con un amico che lo precedeva e un altro alle sue spalle ma a pochi passi dall’arrivo è scivolato dal pendio sommitale sul versante est che dà verso le Cinque Torri. Quando l’ultimo dei compagni ha raggiunto il primi si sarebbero accorti dell’assenza dell’amico 75enne e tornati indietro si sarebbero accorti della presenza di un bastoncino e dei segni della scivolata rivelatasi fatale. La vittima, dopo un salto verticale di almeno cinquanta metri sarebbe caduto sulle rocce sottostanti per poi fermarsi poco dopo sulla neve. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata ricomposta e spostata in un luogo dove l’eliambulanza ha potuto eseguire il recupero in totale sicurezza insieme ai soccorritori.

