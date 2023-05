Preferenze Lega Siracusa, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, ZERO CONSIGLIERI ELETTI PER LA LEGA

Le elezioni comunali Siracusa 2023 non sono state decise al primo turno. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto la soglia del 40 per cento e l’appuntamento è tra meno di due settimane per il ballottaggio che vedrà di fronte il candidato di centrodestra Ferdinando Messina (32,22 per cento al primo turno) e il civico Francesco Italia (23,89 per cento al primo turno). In attesa di conoscere la composizione ufficiale è tempo di andare a scoprire il possibile numero di consiglieri dei vari partiti. Nonostante il buon riscontro del centrodestra, la Lega con la lista Prima l’Italia non può esultare.

Come anticipato, la lista Prima l’Italia della Lega ha sostenuto la candidatura a sindaco di Ferdinando Messina, ma purtroppo il risultato raccolto al primo turno non consentirà l’elezione in Consiglio comunale di alcun candidato: la lista non è andata oltre il 4,84 per cento, dato inferiore alla soglia di sbarramento del 5 per cento.

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Siracusa 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo dalla Lega con la lista Prima l’Italia a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina. Il partito guidato da Matteo Salvini si presenta per la prima volta alle comunali siracusane, completando il parterre di centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Democrazia Cristiana, Siracusa Protagonista con Vinciullo, Popolari e Autonomisti, Laboratorio Civico, Insieme.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega – Prima l’Italia: Fabio Alota, Mauro Basile, Dario Andolina, Alessandro Benanti, Santa Bonfiglio, Monica Campanella, Umberto Campisi, Mariacristina Carrino, Giuseppina (detta Giusy) Casella, Corradina (detta Cory) Cassia, Alessandro Conti, Sara Di Luciano, Giovanni Distefano, Laura Filingeri, Andrea Fronterrè (detto Frontere), Sebastiano Greco, Valerio Iacono, Maria Lanzafame, Rosaria (detta Sara) Li Noce, Barbara Marino, Sebastiano Moncada, Lucia Pane, Barbara Piccitto, Desiree (detta Desy) Puglie, Federico Rasconà, Vincenzo Salerno, Salvatore Santacroce, Liborio Savatta, Marco Spadaro, Luciano Testa, Concetta (detta Cettina) Vinci, Maria Adriana (detta Adriana) Vinciullo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI SIRACUSA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Siracusa nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, c’è un dato che balza subito all’occhio: l’assenza della Lega. Il partito guidato da Matteo Salvini non partecipò alle comunali di cinque anni fa, all’alba della svolta nazionalista del Carroccio, partito che ha sempre fatto fatica al Sud a causa delle sue origini. Negli ultimi anni l’attuale vice premier ha lavorato molto per mettere le radici anche nel Meridione e queste comunali rappresentano un test importante per valutare lo stato delle cose. Difficilmente la lista Prima l’Italia sarà la più votata della coalizione, ma le ambizioni di Salvini sono quelle di raccogliere discrete percentuali.











