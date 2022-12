Pregliasco candidato nel PD/ La compagna Carolina Pellegrini: “Difficile parlare ora”

Carolina Pellegrini, compagna di Pregliasco: “Senza parole, devo metabolizzare”

Anche Fabrizio Pregliasco è pronto a cominciare la propria avventura nel mondo della politica. Dopo la discesa in campo di colleghi come Andrea Crisanti e Pierluigi Lopalco, anche il direttore sanitario IRCCS Ospedale Galeazzi ha scelto di candidarsi a sinistra: lo farà in Lombardia nella lista civica che sostiene il candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino. La compagna, Carolina Pellegrini, sembra non aver gradito la volontà del marito di immergersi nel mondo della politica al fianco del Pd. In un lungo post su Facebook, nel quale non nomina mai il marito ma lascia intendere che sia rivolto proprio a lui, scrive:

“Oggi scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto per me è complicato. È complicato per mille ragioni, persino per una come me che nell’immaginario ha le spalle larghe, Le spalle larghe le ho, anche solo a guardarmi fisicamente ci sta, ma il cuore e la ragione hanno dei contraccolpi significativi. La politica è stata per me una parte significativa della mia vita e continuerà ad esserlo perché dovrei farmi una violenza inaudita cancellarla dalla mia quotidianità. Poi ci sono gli imprevisti e con gli imprevisti ci devi fare i conti. C’è chi se li fa serenamente, c’è chi fa più fatica. E allora devo metabolizzare l’imprevisto, a casa mia, e poi a, bocce ferme, ne dirò. Sempre e comunque per la libertà ed il rispetto”.

“Carolina Pellegrini voterà per me? Non lo so”

Le parole di Carolina Pellegrini non lasciano spazio a molte interpretazioni. Fa riferimento al mondo della politica e si dice senza parole, anzi, parla persino di imprevisto: evidentemente non attendeva la decisione di Fabrizio Pregliasco, che fino a questo momento aveva sempre dedicato la sua vita alla scienza. Tra i due, qualcosa potrebbe essersi rotto? Secondo Dagospia, sì. Il sito ricorda “quella volta che a Un giorno da pecora diede del pirla al suo compagno“. Dunque Carolina Pellegrini non è nuova a prese di posizione nettamente contrarie al virologo: i loro dissidi potrebbero adesso amplificarsi ancora di più. Proprio la compagna di Pregliasco è stata assessore in una delle giunte Formigoni. Lui ha affermato: “Voterà per me? Non lo so. Lo spero”.

Nell’annunciare la volontà di candidarsi con il Pd per le prossime elezioni Regionali in Lombardia, il direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e docente di Igiene dell’Università Statale di Milano ha spiegato: “Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore. Vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente. E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso”.

