Pregliasco “Elezioni? Rischio diffusione Covid”/ “Igienizzare matita con cui si vota”

Anche se la pandemia Covid non rappresenta più un’emergenza, il virologo Fabrizio Pregliasco invita alla prudenza in vista delle Elezioni Politiche 2022. Il consiglio è di disinfettare le matite usate per il voto, visto che che può rappresentare un rischio di contagio. «È fondamentale andare a votare, ma le elezioni rappresentano un po’ un rischio per la diffusione del Covid, a causa degli assembramenti che si creeranno. Un po’ come le scuole, che in più hanno una maggiore continuità di presenze», ha dichiarato il direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”.

Nell’intervista ai microfoni di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Fabrizio Pregliasco ha aggiunto: «Al seggio ci vuole un minimo di igienizzazione per le mani e per la matita che si utilizza per il voto, sarebbe una buona cosa. Si dovrebbe dare una pulita con lo spray». Quando gli è stato chiesto quando bisognerebbe recarsi alle urne per votare domenica 25 settembre 2022, Pregliasco ha risposto: «Meglio la mattina».

PREGLIASCO “RISALITA CASI COVID IN INVERNO”

Fabrizio Pregliasco, che è anche presidente Anpas, alla luce dell’attuale andamento della curva pandemica in Italia, ma tenendo anche conto della situazione globale, che registra un aumento di casi in Australia, coglie l’occasione per invitare alla prudenza. «Tra le caratteristiche perfide di questo virus, c’è quella di continuare ad avere variazioni che gli permettono di schivare anche la protezione della guarigione oltre che della vaccinazione». Di conseguenza, il coronavirus «resterà con noi per cercare di infettarci. Dobbiamo immaginare una presenza del virus con piccoli numeri costanti».

Quindi, ora siamo in una fase di calo della variante Omicron, «ma ci dobbiamo aspettare nel prossimo inverno un’onda di risalita, anche perché è quello che stiamo vedendo in Australia. Parallelamente c’è stato anche un aumento dei casi di influenza». Infine, un auspicio da parte del virologo Fabrizio Pregliasco: «Speriamo che non sia necessario attuare interventi stringenti».











