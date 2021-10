Pregliasco/ “Richiamo vaccino sarà riproposto ogni anno per i fragili, dopo 6 mesi…”

Sono decisamente interessanti le dichiarazioni rilasciate quest’oggi da Fabrizio Pregliasco. Il professore dell’università statale di Milano, direttore sanitario IRCCS Galeazzi, nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, è intervenuto presso la trasmissione Rotocalco 264, sul canale Cusano Italia Tv, e nell’occasione ha parlato della copertura dei vaccini, in calo a sei mesi dalla somministrazione della seconda dose. Stando a quanto riferisce Pregliasco l’immunità cala nel tempo ma garantisce comunque una certa protezione dal virus, senza dubbio più alta rispetto a chi non si è vaccinato.

“Dopo 6 mesi c’è un calo percentuale della copertura – ha spiegato l’esperto – che comunque garantisce una certa protezione e ad oggi si dice: accontentiamoci per la popolazione generale di questa capacità residua, valutiamo come va l’inverno e aspettiamo per rivaccinare tutti”. E proprio per queste sono scattate le somministrazioni di massa dei richiami, le terze dosi di vaccino anti covid o booster (siamo a quota 590.506, 7.8 per cento della popolazione vaccinabile), e a riguardo Pregliasco ha precisato: “Però si è iniziato a fare la terza dose per i più fragili e in più si sta pianificando la vaccinazione di richiamo per i più anziani. Per ora stiamo proteggendo loro e gli operatori sanitari che sono in prima linea”.

PREGLIASCO: “LA VACCINAZIONE RIPROPOSTA OGNI ANNO”

Secondo Pregliasco in ogni caso faremo una vaccinazione annuale contro il covid, così come già facciamo con l’influenza: “Penso che poi la vaccinazione verrà riproposta di anno in anno come quella influenzale per le categorie a rischio”.

Molto dipenderà dall’evoluzione del virus che secondo gli addetti ai lavori diventerà endemico, divenendo quindi meno letale in quanto a vittime, ma continuando a contagiare la popolazione anche se in numero minore rispetto ai casi osservati nelle ultime settimane. Ovviamente si tratta solamente di un’ipotesi e bisognerà cercare di capire cosa accadrà nelle prossimi giorni, ed in particolare durante l’autunno già iniziato e l’inverno.

