Premier Conte “non lascio la politica”/ “Mio partito? No…”: si ‘candida’ al Colle?

Il Premier Giuseppe Conte è pronto alla “verifica di Governo”, da lui più volte rilanciata, per i primi giorni del nuovo anno: dopo la conferenza stampa di fine anno dove ha confermato tre punti cardine (“non fondo un partito”; “il Governo dura fino al 2023”; “Salvini è pericoloso”), con l’intervista a Repubblica di questa mattina il capo del Governo aggiunge un elemento in più alla narrazione politica di questo particolare e ancora “misterioso” Presidente del Consiglio. Da improvvisato e catapultato da Di Maio e Salvini un anno fa, a navigato europeista e ago della bilancia per le sorti del nuovo Governo giallorosso: oggi Conte nell’intervista ammette per la prima volta senza remore «Non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della vita pubblica. La politica non è solo fondare un partito, essere leader o fare competizioni elettorali. Ci sono mille modi per dare un contributo al proprio Paese». La notizia allora viene subito scontata da lanciare, «Conte pronto a fondare nuovo partito», come già tanti prima di lui (non da ultimo l’ex Premier Mario Monti, con il disastro elettorale poi subito “scontato” dalla sua Scelta Civica). E invece non è così e Conte ci tiene a rimarcarlo: «Non voglio fondare un partito, ma dare un contributo concreto al Paese […] Dopo questo mio intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza politica».

PREMIER CONTE, LA VERIFICA DI GOVERNO E “IL COLLE”

Insomma, una “giravolta” importante che potrebbe aprire scenari non da poco per chi solo un anno fa aveva detto di essere l’avvocato degli italiani e che sarebbe tornato alla sua professione una volta conclusa la prima esperienza di Governo. Così non è e proprio per quel suo ruolo oggi di “collante” tra Pd, Renzi e Movimento 5 Stelle, potrebbe aprirsi davanti uno scenario già rilanciato questa mattina da alcuni attenti osservatori: e se in questo modo Conte si aprisse la strada, con due anni di anticipo, alla “candidatura” per il Quirinale? Come noto, uno degli scogli più importanti per questa maggioranza è quella di fratturarsi, andare al voto anticipato e dare così una vittoria quasi certa al Centrodestra di Salvini che inevitabilmente andrebbe a votare il nuovo Capo dello Stato nel 2022 con un parlamento di propria maggioranza. Conte, Zingaretti e lo stesso Renzi non vogliono questo e per tale motivo, ad oggi, il “giocattolo” non si è ancora rotto nonostante le parecchie frizioni e fratture interne: e così, con quel “non lascio la politica” forse è lo stesso Presidente del Consiglio ad indicare la rotta per i prossimi due anni. «Per mia igiene mentale rimango concentrato sul presente su come posso riformare il Paese e renderlo migliore senza pensare al mio futuro. Iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva. Una prospettiva che può insinuarsi nella mente come un tarlo e finisce per distrarre o peggio per condizionare le scelte e le decisioni che si è chiamati ad assumere», ha precisato ancora il Premier a Rep, non prima di concludere con un “profetico” ruolo di ulteriore collante della politica italiana (in area centrosinistra, of course) «Qualsiasi contributo mi troverò a dare sarà comunque in linea con la mia inclinazione che sabato ho esplicitato: sono un costruttore, non sono divisivo».

