PRESENTAZIONE MORATA PAVLOVIC EMERSON ROYAL MILAN STREAMING: L’EVENTO A SAN SIRO

In occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, oggi martedì 13 agosto 2024, il Milan coglierà l’occasione per effettuare la presentazione di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal ai propri tifosi sul palcoscenico più bello, quello dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, concedendo loro una passerella dedicata poco più di un’ora prima del fischio d’inizio della partita, quindi indicativamente alle ore 19.50.

La presentazione di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal al Milan sarà quindi in questo caso un vero e proprio saluto ai tifosi che poi li vedranno anche in azione nella stessa serata, dopo le più classiche conferenze stampa di presentazione davanti alla stampa, che almeno Morata e Pavlovic hanno già effettuato nei giorni scorsi. Stasera sarà più una sorta di “cerimonia di benvenuto” perfetta in una serata di festa come quella di oggi.

PRESENTAZIONE MORATA PAVLOVIC EMERSON ROYAL MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La presentazione di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal al Milan sarà ovviamente visibile in diretta streaming video tramite Mediaset, che poi trasmetterà anche in chiaro la diretta tv della partita su Canale 5, il cui collegamento tuttavia non coprirà questa prima parte della serata.

PRESENTAZIONE MORATA PAVLOVIC EMERSON ROYAL MILAN: I PROTAGONISTI

Ecco allora che una serata già a forti tinte rossonere diventerà ancora più speciale grazie alla presentazione di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal al Milan. Il nome più atteso è evidentemente quello di Alvaro Morata, attaccante fra i più quotati nel panorama internazionale, reduce dall’Europeo vinto dalla Spagna e forte anche delle precedenti esperienze italiane con la maglia della Juventus, che in rossonero invece arriva con il compito di essere l’erde di Olivier Giroud.

Strahinja Pavlovic è invece un difensore serbo classe 2001 ex Salisburgo sul quale il Milan punta forte per il futuro della propria retroguardia, avendoci investito ben 18 milioni di euro più bonus e facendogli firmare un contratto di quattro anni. Infine, ecco il terzino destro brasiliano classe 1999 Emerson Royal, che in ordine cronologico è l’ultimo arrivato e per il quale il Milan ha investito 15 milioni più tre di bonus per prenderlo dal Tottenham. In estrema sintesi ecco dunque chi sono i tre protagonisti della presentazione di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal al Milan.