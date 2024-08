DIRETTA MILAN MONZA STREAMING: IL SECONDO TROFEO SILVIO BERLUSCONI

Un evento sempre speciale nel nome di colui che, con le debite proporzioni, ha fatto la storia di entrambe le società: la diretta Milan Monza avrà luogo alle ore 21.00 di questa sera, martedì 13 agosto 2024, e sarà l’ultima partita amichevole prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, valida naturalmente come seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, giocato per la prima volta nell’estate scorsa, a un paio di mesi di distanza dalla morte dell’ex patron di rossoneri e brianzoli, che dunque hanno una motivazione speciale per rendere molto divertente questa serata di metà agosto in compagnia della diretta di Milan Monza.

Il nuovo corso del Milan di Paulo Fonseca finora è cominciato molto bene, almeno in base ai verdetti delle prestigiose amichevoli estive disputate dai rossoneri nelle scorse settimane, adesso però si avvicina il momento in cui cominciare a fare sul serio e allora potrebbe essere più indicativo questo “derby del cuore” contro i cugini brianzoli, che vogliono continuare ad essere protagonisti in Serie A affidandosi alla guida di un grande ex come Alessandro Nesta, che ha già debuttato in Coppa Italia alla guida del Monza. Sarà una serata speciale, ma quali indicazioni ci darà la diretta di Milan Monza?

DIRETTAMILAN MONZA STREAMING VIDEO TV SU CANALE 5: COME SEGUIRE IL TROFEO SILVIO BERLUSCONI

La diretta Milan Monza in tv sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, essendo il Trofeo Silvio Berlusconi giustamente un’esclusiva Mediaset. Questo significa che l’emittente garantirà anche la diretta Milan Monza in streaming video tramite i servizi della piattaforma Mediaset Play, accessibili a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più circa le probabili formazioni della diretta Milan Monza. Le scelte potrebbero essere ormai molto simili a quelle per il via del campionato: Paulo Fonseca dovrebbe scegliere Mike Maignan in porta, con la difesa a quattro formata dai terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre i due centrali dovrebbero essere Pavlovic e Tomori. A centrocampo ecco la coppia di mediani con Reijnders e Bennacer mentre in attacco ecco Morata prima punta supportato sulla trequarti dal trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao.

La risposta di Alessandro Nesta, che sicuramente vivrà una notte speciale a San Siro, dovrebbe invece proporci un modulo 3-4-2-1: il portiere titolare del Monza stasera dovrebbe essere Sorrentino; davanti a lui la retroguardia a tre composta da Izzo, Pablo Marì e Carboni; ecco poi un reparto di centrocampo a quattro per i brianzoli con Birindelli esterno destro, i mediani Pessina e Sensi, infine Kyriakopoulos a sinistra; seraspeciale di certo pure per Maldini, che con Caprari agirà sulla trequarti a supporto del centravanti Djuric.

UNO SGUARDO A PRONOSTICO E QUOTE

Per completare la nostra panoramica sulla diretta Milan Monza, naturalmente è doveroso uno sguardo al pronostico grazie alle quote dell’agenzia Snai. Partono certamente favoriti i padroni di casa rossoneri e il segno 1 è quotato a 1,57, mentre sono piuttosto simili le quotazioni per le altre due opzioni, con il segno X proposto a quota 4,00 e il segno 2 che tocca il valore di 4,50 volte la posta in palio.