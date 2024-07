PRESENTAZIONE THIAGO MOTTA JUVENTUS/ Video streaming tv: un precedente poco positivo (oggi 18 luglio 2024)

PRESENTAZIONE THIAGO MOTTA JUVENTUS: IL CONFRONTO NEGATIVO

Nella presentazione di Thiago Motta alla Juventus riprendiamo un discorso che avevamo già affrontato nelle scorse settimane: quello dei paragoni con il passato, che certamente si possono fare. Se da una parte l’arrivo di Thiago Motta alla Juventus può ricordare quello di Marcello Lippi giusto 30 anni fa, coinciso con l’inizio di un ciclo bianconero irripetibile, non si può negare che ci siano parecchie similitudini con il Gigi Maifredi che quattro anni prima era stato scelto in virtù del suo calcio champagne (così veniva definito) e l’occasione per contrastare l’imbattibile Milan di Arrigo Sacchi, e allora come oggi Maifredi arrivava da un Bologna che aveva portato in Europa.

Non era andata bene, nonostante un illusorio girone di andata chiuso a un solo punto dalla vetta di Serie A: la Juventus era crollata al ritorno, Maifredi ha sempre “accusato” la società e la stampa di essere stato lasciato solo e, comunque sia andata, i bianconeri avevano chiuso addirittura con l’esclusione dalle coppe europee, perdendo a Marassi – contro il Genoa – la partita decisiva. Chiaramente la Juventus spera che l’arrivo di Thiago Motta dal Bologna rappresenti una storia diversa, e certamente i paragoni con il passato valgono relativamente; adesso scopriremo cosa il nuovo allenatore dirà nella conferenza stampa della sua presentazione, poi parlerà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PRESENTAZIONE THIAGO MOTTA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO TV

Una vera e propria diretta tv della presentazione di Thiago Motta alla Juventus non ci sarà: la conferenza stampa del nuovo allenatore bianconero sarà certamente seguita da Sky Sport 24, canale al numero 200 del decoder, ma con alcune incursioni e non in maniera integrale. Qui nel caso ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, perché vi basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRESENTAZIONE THIAGO MOTTA JUVENTUS: ECCO IL NUOVO ALLENATORE

Anche la Juventus presenta il suo nuovo allenatore: giovedì 18 luglio, alle ore 14:00, avremo la presentazione di Thiago Motta presso la sala stampa dell’Allianz Stadium. Sono questi i giorni in cui le nuove guide tecniche, che nell’imminente Serie A non sono poche, affrontano la conferenza stampa con la quale aprono “ufficialmente” il loro corso: lo fa anche Thiago Motta, che pure da qualche giorno è arrivato a Torino e ha iniziato gli allenamenti con la Juventus, in attesa che tornino anche i nazionali che sono stati impegnati tra Europei e Copa America.

Thiago Motta ad ogni modo non vede l’ora che si faccia sul serio, e anche la Juventus: inizia un nuovo corso dopo i tre anni dell’Allegri-bis, c’è di conseguenza tanta attesa come ogni volta che arriva un nuovo allenatore ma nel caso bianconero, considerati i risultati mediocri che sono arrivati in epoca recente, ancora di più. Il campo darà le sue risposte quando comincerà la stagione, nel frattempo noi possiamo andare a parlare ancora della presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus aspettandone la conferenza stampa.

PRESENTAZIONE THIAGO MOTTA JUVENTUS: SI VOLTA PAGINA

Sicuramente la presentazione di Thiago Motta alla Juventus rappresenta un momento importante nel corso della storia bianconera: l’italo-brasiliano è stato scelto come successore di Massimiliano Allegri, che dopo i grandi trionfi del quinquennio 2014-2019 è tornato a guidare la Vecchia Signora ma in tre anni ha portato in dote solo una Coppa Italia e, anche se possiamo dire che tecnicamente abbia soddisfatto gli obiettivi della società, non ha sicuramente lasciato quello straordinario ricordo che invece aveva caratterizzato il suo nuovo mandato.

Con Thiago Motta l’idea è quella di voltare completamente pagina: un allenatore giovane e che porta un’idea di calcio diversa, che ha fatto un mezzo miracolo qualificando il Bologna in Champions League ma che ora dovrà essere bravo a fare fronte alle pressioni del mondo Juventus, certamente diverso rispetto a quello felsineo. Sarà anche una rivoluzione, chiamiamola così, sul piano del gioco: qui i bianconeri ci avevano già provato cinque anni fa e non era andata benissimo, adesso staremo a vedere tra esempi e paragoni positivi o negativi, intanto godiamoci la presentazione di Thiago Motta alla Juventus.

