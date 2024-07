DIRETTA/ Uruguay Brasile (risultato finale dcr 4-2): Seleçao fuori! (Copa America 2024, oggi 7 luglio)

DIRETTA URUGUAY BRASILE (RISULTATO FINALE DCR 4-2)

Uruguay-Brasile 4-2 dcr: la Celeste di Marcelo Bielsa elimina la Seleçao ai calci di rigore ai quarti di finale di Copa America. Orfana di Vinicius squalificato, la Nazionale brasiliana schiera per la prima volta Endrick dall’inizio nel tridente composto da Rodrygo e Raphinha. Debutta dal primo minuto anche Guilherme Arana mentre il resto della formazione è la consueta del CT Junior. Squadra che vince non si cambia ed è per questo che l’Uruguay, reduce da tre vittorie su tre nel girone, scende in campo con gli stessi uomini di sempre.

Video/ Inghilterra Svizzera (6-4 dcr) gol e highlights: in semifinale grazie a Pickford! (6 luglio EURO 2024)

Una partita molto spigolosa, termina con addirittura 41 falli, 4 ammonizioni e un’espulsione rimediata dall’ex Cagliari Nandez, reo di aver commesso un duro fallo su Rodrygo al 74esimo. L’Uruguay riesce comunque a resistere in inferiorità numerica portando la partita ai calci di rigore dove Ugarte, approfittando degli errori di Militao e Douglas Luiz, regala la vittoria. Ininfluente il rigore sbagliato da Gimenez per l’Uruguay. Ora la Nazionale di Montevideo sfiderà in semifinale la Colombia a Charlotte. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

Risultati Europei 2024/ Ribaltone Oranje! Diretta gol live score quarti, oggi sabato 6 luglio

COME VEDERE LA DIRETTA DI URUGUAY BRASILE IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una buona notizia per quanto riguarda la diretta tv di Uruguay Brasile, perché la partita valida per i quarti di finale di Copa America 2024 sarà in chiaro: a trasmettere il match sarà infatti Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre. Ricordiamo anche l’opzione della diretta streaming video, in assenza di un televisore, senza costi aggiuntivi: sarà infatti la stessa emittente a mettere a disposizione il suo sito ufficiale (www.sportitalia.com) oppure la relativa applicazione da attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Olanda Turchia (risultato finale 2-1): Gakpo la chiude! (Europei 2024, 6 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY BRASILE

Bielsa ha perso Maxi Araujo che non dovrebbe giocare in Uruguay Brasile: due le soluzioni per sostituirlo, De Arrascaeta (con De La Cruz che potrebbe andare a fare l’esterno) o Cristian Olivera confermando Pellistri, meno probabile che Luis Suarez affianchi Darwin Nuñez cambiando modulo. A centrocampo il Loco dovrebbe affidarsi ancora alla cerniera formata da Federico Valverde e Ugarte; in difesa invece Ronald Araujo compone la coppia centrale con Mathias Olivera che ha cambiato ruolo, in porta va Rochet mentre sulle corsie laterali ecco il tuttofare Nahitan Nandez a destra e Matias Viña che agisce a sinistra.

Anche Dorival Junior ha cambiato molto poco in Copa America 2024, ma per l’Uruguay c’è un problema decisamente ostico: Vinicius Junior è squalificato. A sinistra quindi dovrebbe giocare Gabriel Martinelli, ma non è escluso che possa tornare Savio che agirebbe con Raphinha sull’altro versante, Rodrygo invece prima punta con Paquetà alle sue spalle. A centrocampo resta confermato il duo con Bruno Guimaraes e Joao Gomes, alle loro spalle Eder Militao e Marquinhos comandano la difesa a protezione di Alisson, sugli esterni andranno invece Danilo (il capitano della Seleçao) e Wendell.

URUGUAY BRASILE: QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Uruguay Brasile indichiamo le quote che l’agenzia Snai ha previsto sul grande match dei quarti di Copa America 2024: partita da tripla ma con la Seleçao leggermente favorita, perché il segno 2 per la vittoria del Brasile vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte quanto messo sul piatto, laddove il segno 1 per il successo dell’Uruguay vi garantirebbe una vincita che ammonta a 2,85 volte l’importo investito. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,10 volte la vostra giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA