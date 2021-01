Presidenza Aia/ L’ex arbitro Trentalange sfida Nicchi: “Il futuro è di chi condivide”

PRESIDENZA AIA: SI CANDIDA ALFREDO TRENTALANGE

A circa un mese dall’Assemblea generale dove si eleggerà il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitro, l’ex fischietto Alfredo Trentalange si candida come sfidante del presidente uscente Marcello Nicchi. Classe 1957, di Torino, Trentalange, che ha dismesso la casacca nera 2003 (fu Inter-Perugia il suo ultimo match in Serie A), e già dirigente dell’AIA, l’ex arbitro ha deciso di candidarsi alla prossima presidenza dell’AIA: il voto è previsto per il prossimo 14 febbraio, quando è stata già chiamata l’assemblea generale. Trentalange, che ha cominciato la sua carriera col fischietto in mano all’eta di 15 anni, come direttore di gara vanta una grandissima esperienza in campo: il piemontese è passato per tutte le categorie regionali, arbitrando poi in Serie C e B, prima di debuttare nel 1989 nel primo campionato nazionale. Il direttore di gara ha poi cominciato nel 1993 la sua attività internazionale, dirigendo parecchie partite di grande prestigio: nel 1997 ricevette poi anche il premio Giovanni Mauro, massimo riconoscimento per gli arbitri italiani. Dismesso per raggiunti limiti di età, Trantalange è rimasto attivo come dirigente sia entro ambiti nazionali che internazionali: e da oggi è nuovo candidato alla presidenza AIA.

ALFREDO TRENTALANGE: “SCELTA DI CUORE”

Comunicando in via ufficiale dunque la volontà di sfidare per le presidenza AIA il presidente uscente Nicchi, Alfredo Trentalange come riportato dall’Ansa, ha poi aggiunto, a mo di manifesto della sua candidatura: “Il futuro è fatto di persone che condividono, che uniscono e che vivono con gioia ed entusiasmo un momento unico e irripetibile come questo. Con lo stesso entusiasmo di quando a 15 anni ho cominciato ad arbitrare, ho deciso di candidarmi alla presidenza dell’AIA. La mia è una scelta che parte dal cuore: insieme alla mia squadra vogliamo creare, rigenerare, innovare e condividere con i giovani una nuova AIA”. Trantalange ha poi aggiunto: “ La nostra idea è infatti quella di un’AIA del cambiamento, puntando su alcuni concetti chiave che sono il filo conduttore del nostro programma: condivisione, trasparenza, progettualità, innovazione e appartenenza”. In chiusura dell’interento, l’ex arbitro ha poi affermato: “Una grande alfredo Trentalavventura inclusiva, di ampio respiro, coraggiosa e lungimirante è cominciata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA