Prete: “Ho visto l’inferno”/ Video: “Uomini come cani, demoni che cantano Rihanna”

Un prete americano, il sacerdote del Michigan Gerald Johnson, ha raccontato in un video su TikTok di aver visto personalmente l’inferno, raccontandone i raccapriccianti dettagli. Secondo quanto raccontato da lui stesso, nel febbraio del 2016 in seguito ad un attacco di cuore sarebbe morto, finendo all’inferno, dal quale sarebbe riuscito ad uscirne imparando un’importante lezione sulla vita e sulla fede. Ne parla come di un esperienza “che non augurerei al mio peggior nemico”, perché si tratterebbe di una sofferenza che “nessuno si merita”. A parlarne, confessa il prete che ha visto l’inferno, è ancora pervaso da sentimenti contrastanti, ma per nulla positivi.

Il prete che ha visto l’inferno: “I demoni cantano Rihanna”

Insomma, il prete americano avrebbe avuto modo di visitare l’inferno nel 2016, quando un attacco di cuore l’ha (momentaneamente) ucciso. Il video, pubblicato su TikTok, è diventato ovviamente virale, raggiungendo oltre 3,8 milioni di visualizzazioni parte con la descrizione del viaggio. “Il mio spirito ha lasciato il mio corpo fisico ed ho pensato di essere in viaggio verso il Paradiso”, ha raccontato, “ma le cose che ho visto lì sono indescrivibili“.

Secondo il racconto del prete che ha visitato l’inferno, una volta giunto lì, ovvero al centro della terra, è stato accolto da un uomo “che camminava a quattro zampe, come un cane, e prendeva fuoco dalla testa ai piedi. I suoi occhi erano sporgenti e, peggio ancora, indossava una catena al collo”. In un altro punto dell’inferno che il prete ha visitato, invece, avrebbe avuto modo di vedere dei demoni cantare canzoni come “Umbrella” di Rihanna e “Don’t worry, be happy” di Bobby McFerrin, mentre erano impegnati a torturare degli uomini. Insomma, una bruttissima esperienza, ma che ha permesso a Johnson di scoprire una verità che aveva a lungo trascurato.

Arrabbiato con Dio, il prete, sarebbe uscito dall’Inferno e lui gli sarebbe comparso per spiegargli cosa era successo. “Mi ha detto: ‘Eri segretamente arrabbiato con le persone che ti hanno fatto del male, speravi che le avrei punite. Questa non è la tua gente. Questa è la mia gente. Voglio solo che ti concentri sul compito che ti ho affidato’. Quello che avevo nel cuore”, conclude il prete che ha visto l’inferno, “era la mancanza di perdono per le persone che mi avevano fatto del male. Un uomo che non sa perdonare è un uomo che ha dimenticato di essere stato perdonato”.

