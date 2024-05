Prete morde braccio di una donna durante eucarestia/ “Ha afferrato le ostie sacre e le ha schiacciate”

Vicenda decisamente curiosa quella che ci giunge dalla Florida dove un prete è accusato di aver morso il braccio di una donna mentre distribuiva la comunione in occasione di una messa a St. Cloud. Secondo quanto emerso, così come riportato da Abc News, l’uomo di Chiesa avrebbe cercato di “difendere il pane della Comunione”, e per questo si sarebbe spinto fino al morso.

Il sacerdote in questione si chiama Fidel Rodriguez e sembra che inizialmente si è rifiutato di dare l’ostia alla donna durante la messa dello scorso 19 maggio; stando a quanto spiegato dallo stesso sembra che la fedele non avrebbe fatto “i passi preliminari necessari” per ricevere il pane quando l’aveva incontrata poche ore prima. In poche parole il sacerdote in questione avrebbe benedetto la donna durante la messa delle ore 10:00 per poi consigliarle “di ricevere il sacramento della penitenza (Confessione) prima di tornare a ricevere la Santa Comunione (Eucaristia)”.

PRETE MORDE BRACCIO DI UNA DONNA DURANTE EUCARESTIA: COSA E’ SUCCESSO?

La donna ha spiegato di essere tornata in chiesa per la messa di mezzogiorno e di aver informato il sacerdote che aveva effettuato tutti i passi richiesti, e che era quindi “accettata da Dio, concedendole così la possibilità di partecipare alla comunione”, si legge nella dichiarazione giurata.

Il sacerdote ha però chiesto se la donna “si fosse accostata al sacramento della Penitenza (Confessione), alla quale lei ha risposto che non erano affari suoi”, secondo il comunicato della Diocesi. A quel punto la fedele ha cercato di prendersi da se il pane quotidiano che il prete teneva in mano, ed è stata in quella occasione che il prete ha afferrato la donna e le ha morso il braccio. “Padre Rodriguez ha offerto alla donna la Santa Comunione sulla bocca e a quel punto, la donna ha infilato con forza la mano nel recipiente e ha afferrato alcune ostie sacre della Comunione, schiacciandole”, fa sapere ancora la Diocesi. “

PRETE MORDE BRACCIO DI UNA DONNA DURANTE EUCARESTIA: “AVENDO SOLO UNA MANO LIBERA…”

Avendo solo una mano libera, padre Rodriguez ha lottato per trattenere la donna che si rifiutava di lasciare andare le ostie. Quando la donna lo ha spinto, reagendo ad un atto percepito di aggressione, padre Rodriguez le ha morso la mano (o il braccio non è ben chiaro) in modo che lei lasciasse andare le ostie che aveva afferrato”. Il sacerdote è stato in seguito interrogato dalla polizia ed ha riferito che la donna lo aveva spinto e che non avrebbe mai lasciato il vassoio della comunione, di conseguenza è stato costretto a morderle il braccio.

La Diocesi ci tiene a sottolinea come l’eucarestia sia il culmine del culto e della fede, un atto che richiede una “corretta comprensione, riverenza e devozione”, di conseguenza non “è qualcosa che una persona può richiedere arbitrariamente e certamente non è un semplice ‘biscotto’ come lo ha definito la donna”. Il caso è al momento all’esame del procuratore.











