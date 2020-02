PREVISIONI METEO/ Oggi 11 febbraio: primavera in anticipo, arriva il caldo fino a…

Previsioni meteo di oggi, martedì 11 febbraio 2020, che raccontano di un deciso miglioramento sull’Italia dopo i venti del Nord che avevano sferzato alcune regioni del Settentrione e del Centro. Con la giornata odierna sembra invece destinato ad avere inizio un periodo di grande stabilità, se non addirittura staticità, atmosferica dovuta all’ingresso dell’ormai celebre alta pressione. Un vero e proprio assaggio di primavera, per quanto fuori stagione, quello che investirà la Penisola a partire da oggi, con gran parte delle regioni che godranno di un clima mite per dimenticare le piogge dei giorni scorsi. Non è errato dire che la giornata di oggi, martedì, sarà quella più gradevole dal punto di vista del meteo: i valori termici supereranno anche i 20°C sul versante adriatico. Altrove avremo soltanto qualche nube di passaggio, seppure in un contesto asciutto.

PREVISIONI METEO: PRIMAVERA ANTICIPATA

Detto che nella giornata di oggi avremo bel tempo praticamente ovunque, ad eccezione di qualche nevicata attesa sui rilievi trentini e valdostani, cosa bisogna attendersi per il prosieguo della settimana? Secondo le previsioni meteo de ilmeteo.it, a partire da giovedì 13, sebbene il quadro meteo-climatico non subirà particolari variazioni, subentrerà una moderata nuvolosità a ridosso del basso Tirreno e sulla Sardegna, ma il rischio di fenomeni piovesi si manterrà basso. Per quanto riguarda il fine settimana, masse d’aria più umida si concentreranno al Nord e sull’alto Tirreno, provocando una maggiore presenza di nubi. Domenica in particolare potrebbero arrivare delle piogge al Nordovest. Possibile anche il ritorno delle fitte nebbie sulla Val Padana. Primavera anticipata al Centro-Sud.

