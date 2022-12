“Price cap gas è inutile”/ L’agenzia europea per l’energia scettica sul “tetto”

Non mancano le perplessità all’interno dell’Unione europea sul price cap per il gas. Riflettori accesi sulla posizione dell’Agenzia europea dell’energia, che ha giudicato il tetto massimo un meccanismo senza precedenti e non testato. Intervistato dal Financial Times, il direttore dell’Acer Christian Zinglersen ha liquidato senza troppi giri di parole l’accordo trovato nella giornata di lunedì: “Sarei riluttante a fare affidamento su questo tetto massimo per il prezzo del gas per scongiurare rialzi simili a quelli visti questa estate”.

Secondo il direttore dell’Agenzia dell’Ue per la cooperazione tra i regolatori dell’energia è improbabile che il price cap possa abbassare i costi dell’energia per famiglie e imprese se gli Stati europei saranno nuovamente protagonisti di una corsa contro il tempo per riempire il più in fretta possibile le loro riserve. Una situazione che si è già verificata nel corso degli ultimi mesi.

L’emergency cap, che fissava un limite di 180 euro per megawattora sul costo del gas scambiato nel blocco, è stato sigillato lunedì quando Bruxelles ha intensificato i suoi sforzi per impedire il ripetersi degli aumenti dei prezzi che hanno provocato la corsa degli Stati membri a fonte di rifornimenti alternativi prima dell’inverno. Le autorità europee temono ulteriori aumenti dei prezzi, che potrebbero arrivare a provocare persino disordini sociali. Il meccanismo si attiverà quando i prezzi raggiungeranno i 180 euro e si sistemeranno a 35 euro per MWh o più al di sopra dei prezzi globali del gas naturale liquefatto. I prezzi del Dutch Title Transfer Facility di riferimento dell’UE martedì erano di circa 107 euro per megawattora, circa 180 dollari al barile in termini di petrolio. In agosto, i prezzi hanno raggiunto un livello record di oltre 300 €aMWh. Come confermato dall’Ansa, il prezzo del gas oggi è rimasto sotto i cento euro, ai minimi da sei mesi. Sulle quotazioni di Amsterdam prosegue l’effetto dell’accordo europeo sul price cap, ma anche di importazioni quasi record del Gnl.

