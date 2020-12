Prima della Scala 2020, A Riveder le stelle/ Programma, diretta streaming video Rai1: cantati, ballerini

“A Riveder le stelle” Prima della Scala 2020: programma, cantanti e ballerini…

La Prima della Scala 2020 ai tempi del Coronavirus diventa A Riveder le stelle, un programma, uno show televisivo condotto da Bruno Vespa e Millly Carlucci che metterà insieme ballerini, orchestra e cantanti ma tenendo conto di restrizioni e divieti che hanno obbligato alla serrata delle porte. La Prima della Scala 2020 andrà in scena a porte chiuse su Rai1 alle 17 nel Sant’Ambrogio più inedito della storia visto che il virus non solo ha costretto a tenere lontano il pubblico ma ha messo in ginocchio anche il fitto programma di prove per via del contagiato di diversi professori d’orchestra e maestri del coro. La proposta alternativa è proprio quella pensata insieme con la Rai A Riveder le stelle, una carrellata di brani che ripercorrono la storia dell’opera che sono stati registrati coinvolgendo 24 tra i massimi interpreti della scena lirica internazionale ma anche di ballerini, Roberto Bolle compreso, e non solo.

Prima della Scala 2020, A Riveder le stelle: i protagonisti

Le performance dei musicisti della Prima della Scala 2020 A riveder le stelle, sono dirette da Riccardo Chailly, il maestro che si è detto davvero provato dalla situazione ma anche da tutto quello che è stato pensato per l’evento, un concerto in cui i musicisti di solito vicini e “insieme” si sono separati in sala mentre il coro stava nelle zone alte della Scala. Lo speciale prevede anche i contributi del coro, istruito da Bruno Casoni, e anche dei ballerini, tutto montato alla perfezione e orchestrato dal regista Davide Livermore, che sfrutta anche il contributo di attori per la lettura dei testi che fissano le tappe tematiche attorno a cui si costruiscono le fasi dello spettacolo. Tra i protagonisti ci saranno: Ildar Abdrazakov, Roberto Alagna, Carlos Alvarez, Piotr Beczala, Benjamin Bernheim, Eleonora Buratto, Marienne Crebassa, Placido Domingo, Rosa Feola, Juan Diego Florez, Elina Garanca, Vittorio Grigolo, Jonas Kaufmann, Aleksandra Kurzak, Francesco Meli, Camilla Nylund, Kristine Opolais, Lisette Oropesa, George Petean, Marina Rebeka, Luca Salsi, Andreas Schager, Ludovic Tezier e Sonya Yoncheva.

Come vedere in diretta streaming Prima della Scala 2020 “A Riveder le stelle”

Sarà possibile seguire l'evento dalle 17.00 su Rai1 e in diretta streaming di Rai Uno sul sito RaiPlay a partire dalle ore 17.00 del 7 dicembre.



