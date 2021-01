PRIMO FINALISTA GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Chi è? Stefania Orlando favorita sui social

Questa sera, lunedì 25 gennaio 2021, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip verrà annunciato chi sarà la prima finalista tra Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Stefania Orlando e Dayane Mello. La modella brasiliana, a differenza delle altre tre, è stata scelta dalle concorrenti donne come la più meritevole per andare in finale. Sui social la favorita è senza dubbio Stefania Orlando: “Non sono pronta a vedere qualcuno che non sia Stefania di finalista”, “Voglio Stefania prima finalista, c’est possible?” e “Votate Stefania. Almeno cerchiamo di farla diventare finalista in modo che capisca che fuori c’è tantissima gente che la ama!”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. La nomination di Dayan Mello, invece, ha creato molte discussioni: “Mamma mia vediamo se domani riusciamo a fare finalista dayane così il webby la smette di chiederne la squalifica un giorno sì e l’altro pure”, ha commentato una fan della modella brasiliana. “Ragazzi, secondo me se domani la finalista è Dayane qui scoppia una rivoluzione del pubblico contro il programma”, ha aggiunto un altro utente.

Grande Fratello Vip, primo finalista: toto-nome e sondaggi sui social

Ricordiamo che Dayane Mello, finita spesso in nomination al Grande Fratello Vip, è sempre risultata la concorrente con il maggior numero di preferenze. Stando ai sondaggi sul web, non sempre attendibili, si prospetta un testa a testa tra Giulia Salemi e Dayane Mello: “Comunque se Dayane non viene eletta come prima finalista io non escludo che possa decidere di andarsene… l’unico motivo per cui è rimasta è perché è convinta di vincere… quasi quasi spero nella Salemi (anche se non lo merita ma almeno ci togliamo il problema del Brasile)”, ha scritto un utente su Twitter. La Salemi è sicuramente favorita dalla sua relazione con Pierpaolo Pretelli, che ha conquistato molti sostenitori fuori dalla casa. Rosalinda Cannavò, invece, non sembra godere di molte simpatie: “Io che non vedo l’ora che Rosalinda esca da quella casa…. altroché finalista…. desidero la sua uscita un po’ come quella della Gregoraci ai tempi”, ha scritto un utente su Twitter. Altri invece pensano che l’attrice meriti la finale: “Il percorso più significativo e bello”.



