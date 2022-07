Marco Da Graca/ Chi è la punta che ha segnato il primo gol stagionale della Juventus

Marco Da Graca segna il primo gol stagionale della Juventus di Allegri

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante in questa sessione di calciomercato estivo ma intanto il tecnico Massimiliano Allegri è libero di coccolarsi Marco Da Graca, in gol ieri notte per la prima stagionale contro il Chivas. L’allenatore bianconero non ha ancora infatti a disposizione tutti i titolari e, come spesso accade in fase di precampionato, si è affidato al giovane attaccante della formazione under 23 con ottimi risultati.

Il ventenne ha avuto modo di assaporare la Champions League in panchina nel 2020 contro la Dinamo Kiev ed ha esordito in prima squadra contro la Spal in Coppa Italia a inizio 2021 prima di giocare un minuto in Champions contro il Malmoe. Come riporta Tuttojuve.com, al termine della sfida coi messicani ha dichiarato: “Indescrivibile: che grande emozione, avere giocato questa sera, essere qui e avere anche segnato. Non posso che ringraziare la Juve che mi permette di prendere parte a questa esperienza. Mi ha visto la famiglia dall’Italia: sicuramente è valsa la pena per loro stare svegli di notte…”

Marco Da Graca in gol con la Juventus dopo la stagione in under 23

Il primo gol stagionale della Juventus a firma Cosimo Marco Da Graca ha dunque fatto sorridere il tecnico Allegri che ha visto i suoi vincere il match per 2 a 0. Nella passata stagione la carriera di Da Graca era stata interrotta per un mese a gennaio a causa dei postumi di un intervento di ablazione reso necessario dalla diagnosi di un’aritmia cardiaca ma ha comunque saputo collezionare quattro reti in 25 presenze totali. Quest’anno Da Graca punta a maturare ulteriormente, magari trovando spazio tra le gerarchie di mister Allegri.

