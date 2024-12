DIRETTA JUVENTUS U23 MESSINA, BIANCONERI IN FIDUCIA

Prendiamoci un attimo per dare uno sguardo a quella che sarà la diretta Juventus U23 Messina. La gara si disputerà al La Marmora di Biella che vedrà il fischio d’inizio dell’arbitro questo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:00. I giovani bianconeri hanno messo la parola fine alla crisi grazie al 2-1 del primo dicembre contro il Taranto, bissando il successo anche con la Cavese per 1-0. Basti pensare che prima del successo con i rossoblu sono arrivate 14 gare senza tre punti.

Il Messina ne ha vinta solamente una delle ultime quattro ovvero il 2-1 sul campo della Turris con l’autorete di Cocetta e il gol di Anatriello. Per il resto tre sconfitte contro Altamura, Sorrento e Foggia che hanno rallentato il tutto.

DOVE VEDERE DIRETTA TV JUVENTUS U23 MESSINA, STREAMING VIDEO

Adesso analizziamo assieme la diretta tv Juventus U23 Messina, che potrà essere vista sui canali di Sky. Dunque anche la diretta streaming sarà offerta dall’emittente tv, naturalmente attraverso l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 MESSINA

Andiamo ora a controllare le probabili formazioni Juventus U23 Messina. I bianconeri si schiereranno con il modulo 4-2-3-1. In porta Daffara, difeso dal quartetto Puczka, Citi, Scaglia e Mulazzi. Con Faticanti e Macca a centrocampo mentre Cudrig, Guerra e Comenencia giocheranno dietro a Semedo.

Il Messina invece giocheranno con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Krapikas, protetto dal terzetto Rizzo, Manetta e Marino. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Lia, Frisenna, Petrucci, Garofalo e Ortisi. In attacco Petrungaro e Anatriello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 MESSINA

Adesso è il momento di analizzare le quote per le scommesse Juventus U23 Messina. L’1 fisso in favore dei bianconeri è dato a 1.95 contro il 2 a favore dei siciliani è offerto a 3.70. Il segno X del pareggio invece è offerto a 3.20.

I bookmakers quotano l’Over 2.5 a 2.25 mentre l’Under alla stessa identica soglia lo troviamo a 1.53. Infine, Gol e No Gol a 2 e 1.65.