Principe Andrea al party “Prostitute e protettori” con Ghislaine Maxwell/ Foto di Chi

Il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, è tornato a parlare del rapporto tra il duca di York e Jeffrey Epstein, accusata di aver aiutato e coperto l’uomo nell’adescare minorenni. Nel magazine diretto da Alfonso Signorini si legge infatti “Chi, in edicola da mercoledì 8 luglio, ha riscoperto le foto del principe Andrea al party “Prostitute e protettori” (organizzato da Heidi Klum) nel 2000, con Ghislaine Maxwell, l’ereditiera arrestata dall’FBI: la prova che lo inchioda allo scandalo Jeffrey Epstein, il suo amico milionario accusato di traffico di minori e abusi sessuali, morto in galera nel 2019.” Nelle foto in questione il principe indossa una giacca blu e sorride al fianco della Klum e la Maxwell, con parrucca a caschetto bionda e mise leopardata.

Principe Andrea e Ghislaine Maxwell: nuove indiscrezioni sul caso

Non è tutto, perché il settimanale Chi svela che “al party con il figlio prediletto di Elisabetta II erano presenti anche Donald Trump con Melania, che oggi è sua moglie e first lady degli Stati Uniti.” Tornando al principe Andrea, nonostante abbia negato di essere a conoscenza del giro di prostituzione minorile di Jeffrey Epstein, è stato poi incastrato da Virginia Giuffre, che lo ha pubblicamente accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali con lei quando aveva solo 17 anni, nel 2001. E a fare da tramite sarebbe stata proprio Ghislaine Maxwell. Le foto del party confermerebbero inoltre, che all’epoca dei rapporti con la Giuffre, il principe Andrea e Ghislaine frequentavano insieme feste ed eventi mondani. Di fronte a queste ultime novità, l’arresto della Maxwell potrebbe portare a nuove e incredibili scoperte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA