Principe Andrea: Epstein pagò l’accusatrice Giuffre/ Assegno da 500mila dollari

Jeffrey Epstein versò 500mila dollari sul conto dell’accusatrice del principe Andrea, Virginia Giuffre, di modo da far cadere le accuse nei confronti del figlio della Regina, di presunti abusi sessuali quando la stessa era minorenne. A renderlo pubblico è stata la giustizia statunitense, svelando un’intesa sottoscritta nel 2009 e rimasta fino ad oggi segreta, un accordo che stabilisce che ogni azione legale della Giuffre contro Epstein e contro altri “potenziali imputati”, sarebbe finita in archivio.

Nonostante ciò, come ricorda il Corriere della Sera, l’accusatrice ha fatto causa al principe Andrea presso il tribunale di New York, chiedendo un risarcimento, e accusando il Duca di York di aver abusato di lei tre volte quando era una minorenne agli inizi degli anni duemila. Quella di oggi sarà quindi una giornata molto importante a riguardo, visto che il giudice dovrà stabilire in queste ore se indire appunto un processo a carico del terzogenito della Regina d’Inghilterra o meno.

PRINCIPE ANDREA, EMERGE UN ACCORDO FRA EPSTEIN E GIUFFRE: OGGI SI DECIDE SUL PROCESSO

In ogni caso il principe Andrea resta al centro delle cronache in queste ore oltre Manica, alla luce della recente condanna di Ghislaine Maxwell, ex compagna di Epstein. Ci si interroga sulla posizione dell’esponente della famiglia reale: “Se Maxwell è colpevole di aver procurato ragazze minorenni per Espstein e i suoi amici – è il ragionamento riportato dal Corriere della Sera – dove sono gli uomini che ne hanno approfittato?”. I legali sostengono che l’accusa abbia richiesto «documenti privati e irrilevanti e non pensati per scoprire prove ammissibili», ma la recente condanna della Maxwell ha complicato decisamente la posizione del Duca.

Il figlio della Regina ha sempre definito la donna condannata una delle sue migliori amiche, e spesso e volentieri i due sono stati immortalati assieme, così come con Jeffrey Epstein, a conferma di un legame stretto: ma ovviamente un’amicizia non vale una condanna, e bisognerà quindi stabilire se anche il Principe Andrea abbia partecipato al giro di abusi sessuali nei confronti di ragazze minorenne nelle tenute da mille e una notte di Epstein, così come sostiene l’accusa. Andrea, dal suo canto, ha sempre rimandato al mittente le accuse, dicendosi innocente ed estraneo ai fatti.



