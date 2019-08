“Principe Andrea ha avuto più di 1000 amanti”/ “Ma le minori non gli interessano”

Il Principe Andrea ha avuto più di mille amanti: lo riferisce il Daily Mail, citando una fonte accreditata di conoscere molto bene le abitudini del terzogenito della regina Elisabetta. Il fratello minore di Carlo, toccato marginalmente dallo scandalo Epstein, il miliardario morto suicida in carcere dopo essere stato arrestato con l’accusa di aver creato un impero di prostituzione minorile, secondo il tabloid dovrebbe fare i conti con una fama importante. Scrive il Daily Mail che la Casa Reale non ha dubbi sulla correttezza dell’ex eroe delle Falkland: “La fonte ha aggiunto che il duca di York ha sempre bilanciato uno stile di vita da “playboy” con i suoi doveri e responsabilità reali nei confronti della sua famiglia”. Eppure resta quel numero “monstre”, che però dev’essere separato da quelle accuse infamanti, perché il principe “anche se ha avuto “contatti” con più di 1.000 donne, non è interessato alle ragazze minorenni poiché le belle donne lo trovano “attraente”.

PRINCIPE ANDREA: “LO CHIAMAVANO ALLUPATO”

La descrizione del Principe Andrea da parte del Daily Mail continua:”Non beve, non fuma e non fa uso di droghe e non lo ha mai fatto, ma il sesso è la sua cosa più importante nella vita. Non a caso si era guadagnato il soprannome di Randy Andy (“allupato”) quando era più giovane e non si è mai veramente fermato”. Come riportato da “Il Messaggero”, il tabloid scrive che “viaggiare in tutto il mondo come ambasciatore commerciale nel Regno Unito e per altri doveri reali gli ha dato accesso ad alcune belle donne e ne ha tratto pieno vantaggio”. Certo qualche imbarazzo per il componente della Casa Reale è derivato dalla pubblicazione da parte del Sun di una testimonianza che confermerebbe la “vicinanza” nel 2001 a Virginia Roberts Giuffre, schiava sessuale di Epstein, all’epoca 17enne. Un legame confermato dalla foto che mostra il principe con il suo braccio intorno alla vita della ragazza. Quella stessa Virginia Roberts che ha dichiarato in tribunale di essere stata costretta a fare sesso con il Duca di York almeno tre volte. Circostanza ovviamente negata con forza dal principe playboy…

