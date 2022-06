Principe Andrea/ Perchè il duca di York è stato escluso dal “balcone reale”

Principe Andrea, perchè è stato escluso dal balcone a Buckingham Palace

Il principe Andrea conosciuto anche come duca di York è stato escluso dal saluto ai sudditi, così come Harry e Meghan. I duchi di Sussex sono stati esclusi perchè hanno rinunciato ai ruoli e ai propri doveri trasferendosi in America, mentre il principe Andrea è stato escluso per lo scandalo Epstein, il quale lo coinvolse in accuse di violenze sessuali. Alcuni tabloid inglesi hanno confermato che il duca di York è intenzionato a cambiare i piani cercando di convincere la Regina Elisabetta facendole visita ogni giorno.

Il secondogenito della Regina desidera essere presente durante la cerimonia del “Trooping the Colour”, dove gli aerei della RAF voleranno sul palazzo reale salutando i membri della Royal Family. Secondo il Mirror, Andrea sta facendo visita ogni giorno a sua madre, proprio per pentirsi dei suoi peccati cercando di farle cambiare idea sull’esclusione a Buckingham Palace.

Principe Andrea “Il duca di York vede ogni giorno la Regina Elisabetta”

Il principe Andrea secondo altri tabloid inglesi sembra che stia facendo visita a sua madre ogni giorno dopo pranzo, la sua intenzione è quella di tornare alla vita pubblica riacquistando i titoli e sopratutto i ruoli che gli furono tolti durante lo scandalo Epstein dalla stessa Regina Elisabetta. Alcuni funzionari all’interno del palazzo reale hanno dichiarato che il principe Andrea sta cercando in tutti i modi di riparare allo scandalo che ha causato vergogna in tutta la famiglia Windsor.

La tattica di vedere il più possibile Sua Maestà ha come unico scopo quello di farsi perdonare e riuscire ad essere riconosciuto nuovamente come un membro della Royal Family. L’opinione dei membri attivi nella casata Windsor è unanime sul fatto che il Duca di York dovrebbe rimanere al di fuori della famiglia dopo gli scandali causati in passato. Le intenzioni del duca di York sono chiare, vorrebbe dimostrare alla famiglia reale che è ancora in grado di essere utile. Mentre Harry e Meghan hanno fatto visita alla Regina Elisabetta per farle gli auguri di compleanno, da quel momento in poi le visite del principe Andrea sono si intensificate.

