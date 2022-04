Priscilla, chi è la drag queen?/ “Sono Mariano Gallo. Io fidanzato? No, zitello!”

Priscilla è la nuova ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti. La più famosa drag queen italiana è la concorrente che questa sera si metterà in gioco nel gioco di Rai 1 per individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Per chi non la conoscesse, Priscilla è una famosissima Drag Queen che lavora soprattutto a Mykonos. In TV di recente è stata uno dei giudici dello show di Discovery+ Drag Race Italia.

Tolte le vesti dello spettacolo, dietro Priscilla si nasconde Mariano Gallo, 45enne con la grande passione per il canto, il ballo, il trasformismo e l’arte drag. Una passione che è diventata anche il suo lavoro e che lo ha reso celebre in Italia e non solo. Se, dunque, il suo personaggio è ben noto, cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Priscilla, Mariano Gallo è fidanzato? “Posso definirmi zitello”

Priscilla/Mariano si è raccontato qualche tempo fa in un’intervista a La Repubblica, ammettendo che mai vorrebbe rinascere donna: “Sono una persona cisgender ovvero mi riconosco nell’identità di genere attribuitami alla nascita, quella maschile. – ha spiegato – Vorrei rinascere esattamente come sono: non mi sento affatto donna e non desidero esserlo”. Ha dunque confessato di non essere innamorato in questo momento: “Nella mia vita privata c’è la mia famiglia e i miei amici. Dedico a loro tutto il mio tempo libero e le mie energie. Non ho un compagno, a 45 anni posso definirmi zitello. Ma sento che è il momento giusto per costruire qualcosa di mio. Voglio un marito e dei figli. Aspetto il principe azzurro. Magari è al galoppo e sta per raggiungermi”, ha spiegato l’artista.

