Priscilla Prado, chi è la compagna di Andrea Pucci/ “In alcuni momenti siamo arrivati ad odiarci”

Priscilla Prado, compagna di Andrea Pucci: tanti anni d’amore e complicità

Priscilla Prado è la compagna del comico Andrea Pucci. Di lei si sa davvero molto poco, anche se i due ormai stanno insieme da qualche anno. L’attore, a quanto pare, deve a lei la sua rinascita sentimentale. Infatti la donna è entrata nella sua vita in uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo la fine del matrimonio con la sua ex moglie, con la quale conserva un rapporto amichevole.

Tornando alla relazione con la fidanzata brasiliana, madre di due gemelli (Luca e Giulia) che avuto a 21 anni, sappiamo che i due vivono un rapporto fatto di alti e bassi, trainato però da un grande amore. “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente”, ha raccontato Priscilla dopo tanti anni d’amore con Andrea Pucci.

Priscilla Prado e gli alti e bassi con Andrea Pucci: “Siamo arrivati ad odiarci”

“Siamo arrivati fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che Non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”, ha raccontato la dolce metà del comico. Insomma sembra di capire che tra Priscilla e Andrea il rapporto non conosca momenti di stanca. La loro relazione è sempre pronta ad infiammarsi, tra nuove emozioni, litigate e grandi rappacificazioni: “Oggi siamo complici più di sempre”, ha rassicurato lei non molto tempo fa.

“Siamo innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere”, le parole meravigliose di Priscilla Prado.











