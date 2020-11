Priscilla Prado, compagna di Andrea Pucci/ “Ci siamo amati, lasciati ma ora..”

Dedica speciale oggi per Andrea Pucci, il famoso attore comico di Zelig e non solo, da parte della sua compagna Priscilla Prado. I due stanno insieme ormai da qualche anno e l’attore deve proprio a lei la sua rinascita dopo la fine del matrimonio con la sua ex moglie con la quale, però, sembrava aver conservato un buon rapporto. Classe 1984, Priscilla Prado è brasiliana, madre di due gemelli (Luca e Giulia) che avuto a 21 anni, e nella vita è consulente di stile e d’immagine. Da anni i due stanno insieme, tra alti e bassi, ma ora lei ha fatto una dedica speciale sui social all’attore che ha risposto con un simbolico: “Semplicemente io e te”. Il loro amore va a gonfie vele e la prova è proprio belle parole di Priscilla Prado che ammette alti e bassi in questi dodici anni insieme, da quel bacio sul collo e da quel teatro location del loro colpo di fulmine.

La dedica di Priscilla Prado al suo Andrea Pucci, uragano della sua vita

La bella brasiliana scrive sui social: “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità È che Non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”. Il loro amore sempre combattivo ed emozionante, ha permesso loro di litigare e fare pace permettendo sempre al cuore di avere la meglio e poi conclude: “Oggi siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita”.



