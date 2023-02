Priscilla Prado e Rachele, compagna e figlia Andrea Pucci/ Quel monologo commovente..

Andrea Pucci: ecco chi sono Priscilla Prado e Rachele, la figlia e la compagna del simpaticissimo comico milanese

Priscilla Prado e Rachele sono la compagna e la figlia del simpaticissimo. Andrea Pucci, uno dei comici più amati dagli italiani. L’ex protagonista di Big Show, programma televisivo andato in onda su Italia 1, prende parte al cast di Boomerissima per l’ultima puntata di questa prima stagione. Per quanto riguarda la sua vita privata, come anticipavamo, sappiamo che ha una compagna di nome Priscilla Prado, con cui è felicemente fidanzato da diverso tempo. Nata nel 1984, la sua fidanzata alvora come consulente di stile e di immagine. Di lei non si hanno moltissime altre informazioni, se non che è mamma di due gemelli, nati da una precedente storia d’amore.

Sui social network è piuttosto attiva e pimpante, non a caso spesso pubblica degli scatti in compagnia di Andrea Pucci. Quest’ultimo è anche papà di Rachele, una figlia nata dal precedente matrimonio. Alla giovanissima, papà Andrea aveva dedicato una lettera commovente in uno dei suoi ultimi spettacoli in tv, toccando le corde emozionali dei fan.

“Non credevo si potesse amare una persona in questo modo, tu sei la mia vita, sei la mia bambina per sempre”, parte della bellissima lettera di Andrea Pucci dedicata alla figlia Rachele, mentre lei era proprio in prima fila nel teatro ad ascoltare sbalordita il monologo del padre. La figlia, così come la mamma, sono spesso al centro degli spettacoli comici di Andrea Pucci che continua ad essere un riferimento importante, sia per l’ex compagna che soprattutto per la figlia Rachele, sempre al primo posto e nei suoi pensieri nella vita di tutti i giorni. Non a caso i due hanno instaurato un legame veramente fortissimo, come si evince da quelle poche ma significative apparizioni televisive insieme.

