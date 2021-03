Priscilla Salerno, pornostar Tina Ciaco/ Chi è? “Giorgia Meloni il mio modello. Da bambina…”

CHI È PRISCILLA SALERNO PORNOSTAR COINVOLTA NELLO SCHERZO A RAOUL BOVA

Priscilla Salerno, attrice per film per adulti e cantante, è la protagonista dello scherzo che le Iene hanno organizzato ai danni di Raoul Bova e che sarà trasmesso nel corso della puntata dello show in onda oggi, martedì 23 marzo. Priscilla Salerno, pseudonimo di Tina Ciaco, è salernitana, ma vive a Verona e ha debuttato nel mondo del cinema a luci rosse quando aveva solo 20 anni. Questa sera interpreterà la nuora di Raoul Bova fingendo di essere la fidanzata del figlio di Raoulb Bova che ha anche reso nonno di un bambino. Molto seguita sui social dove conta 258mila followers, Priscilla Salerno, legatissima alle sue origine come confessa lei stessa sui social. “Vivo in giro per il mondo ma sento sempre il richiamo della mia terra, è quasi un anno che manco ed inizio a sentirne la mancanza”, ha scritto sotto la foto che vedete qui in basso.

Raoul Bova diventa nonno, scherzo Le Iene/ Video: il figlio Francesco e la pornostar Priscilla Salerno…

PRISCILLA SALERNO IN POLITICA?

Priscilla Salerno scende in politica. L’attrice, infatti, si è candidata al consiglio comunale della città di Salerno come ha raccontato lei stessa ai microfoni del Corriere del mezzogiorno come riporta Calciomercato.com. “Per il momento continuo la mia vita normale a Verona dove risiedo, poi se dovessi vincere le elezioni, mi trasferisco a Salerno. È un sogno che coltivo da quando ero bambina, la politica mi ha sempre affascinato, forse perché da piccola vedevo che le donne non venivano adeguatamente valorizzate, non c’era mai una figura d’eccellenza che emergesse”. L’attrice ha raccontato di avere come modello Giorgia Meloni aggiungendo di essere molto corteggiata da alcuni partiti. “Giorgia Meloni prima di tutto, per come si sta comportando, per i principi, i valori che incarna e per quello che dice. È giusta ed è giustiziera“, ha detto. Il futuro di Priscilla Salerno, dunque, sarà in politica?

Le Iene Show/ Diretta e servizi 23 marzo: dieta Adriano Panzironi, intervista doppia a Colapesce-Di Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Priscilla Salerno (@priscillasalernoofficial)

LEGGI ANCHE:

11 influencer al test dello spermiogramma/ Video, perso 40% della fertilità (Le Iene)

© RIPRODUZIONE RISERVATA