Raoul Bova, Giorgio Armani in Made in Italy/ “Due anni terribili in cui..”

Raul Bova è Giorgio Armani in Made in Italy

Raoul Bova è pronto a scendere in campo nella nuova puntata di Made in Italy calandosi nei panni del noto re della moda italiana, Giorgio Armani, un ruolo per il quale il diretto interessato si è complimentato con lui. In una delle tante interviste rilasciate prima del debutto della serie, lo stesso attore ha raccontato di aver chiesto allo stilista una sorta di benedizione per la sua interpretazione e l’ha ottenuta senza problemi.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Raoul Bova ha raccontato di conoscere Armani da oltre 20 anni e quindi di aver avuto qualche attimo di esitazione in più per via della loro amicizia ma quando lui si è complimentato con un messaggio scritto di suo pugno, è stato meglio che ricevere un premio: “Quando c’è di mezzo l’amicizia, c’è di mezzo qualcosa di più. L’ho conosciuto 25 anni fa e l’ho incontrato nel corso degli anni, era sempre con me… Mi ha mandato un messaggio, scritto di suo pugno facendomi i complimenti. E questo è stato più di qualsiasi premio: avere la stima delle persone è molto più importante che avere un premio”.

Raoul Bova torna sul set dopo “due anni terribili”

Sono molti i suoi fan in attesa di vederlo nella fiction di Canale5 ma molti altri sono già proiettati sul suo nuovo lavoro che lo riporterà sempre nel prime time della rete ammiraglia Mediaset in una nuova serie dal titolo provvisorio Buongiorno mamma. Fino ad allora, però, Raoul Bova sarà impegnato sul set del nuovo film al fianco di Serena Autieri, lo stesso che lo porterà all’ estremo Sud per mettere insieme le riprese iniziate proprio in questi giorni, e la vita privata? Tutto va a gonfie vele con la sua compagna Rocío Muñoz Morales ma l’attore ha ammesso di aver vissuto due anni terribili in cui ha dovuto fare i conti con la morte dell’amato padre, poi quella della madre e un infortunio fisico che lo ha tenuto fermo per un po’. Proprio in quel momento si è aggiunta anche la pandemia che ha reso tutto ancora più complicato e difficile, in cui ha sentito ‘sprofondare le sue certezze’ e mettere tutto un po’ in dubbio: “Ho toccato il fondo e la sfida è stata non naufragare. Ho perso i miei genitori in poco tempo: devi fare i conti con le tue fragilità. La mia debolezza si è rivelata la mia forza”. Lavoro e famiglia lo hanno aiutato a rinascere, per la gioia dei fan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA