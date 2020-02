Pro Vercelli Novara rinviata/ Rischio Coronavirus, sospeso il posticipo di Serie C

Pro Vercelli Novara è stata rinviata. Questo ha deciso la Lega Pro in merito alla partita che si sarebbe dovuta disputare lunedì 24 febbraio, come posticipo nel girone A della Serie C per la 27^ giornata. Non è la prima gara a saltare, non sarà l’ultima: l’ormai diffusa emergenza Coronavirus nel corso del fine settimana ha portato al decreto legge del Consiglio dei Ministri con il quale venivano sospese tutte le manifestazioni sportive (e non solo, ovviamente) in Lombardia e Veneto, vale a dire le regioni maggiormente colpite dal contagio. Poi, si è aggiunto anche il Piemonte: già domenica pomeriggio infatti, una domenica decisamente particolare vista la lunga lista di eventi cancellati, Torino Parma di Serie A non si è disputata, e adesso tocca appunto allo storico derby in programma al Silvio Piola. Da valutare quando si potrà recuperare questa partita: in questo punto della stagione il calendario non è troppo fitto, la Coppa Italia Serie C è arrivata alla finale e dunque il margine ci sarebbe ma bisognerà trovare una data utile, considerato che adesso le partite sospese e rinviate per il rischio di Coronavirus iniziano a non essere poche.

PRO VERCELLI NOVARA RINVIATA: A RISCHIO L’INFRASETTIMANALE

Tuttavia, non è stata solo Pro Vercelli Novara a essere rinviata: per la 27^ giornata di Serie C non si sono disputate ben cinque partite che erano in calendario domenica 23 febbraio. Come se non bastasse, c’è il turno infrasettimanale: la 28^ giornata, nona del girone di ritorno, si disputa in turno infrasettimanale mercoledì 26 febbraio, il che significa che, siccome il decreto legge e le disposizioni a seguito del Coronavirus riguardano l’intera settimana, sono già state rinviate ufficialmente, come da comunicato della Lega Pro, cinque partite dell’infrasettimanale. Si tratta, per il girone A, di AlbinoLeffe Monza, Como Alessandria, Pergolettese Carrarese e Pro Patria Olbia; di Vicenza Piacenza per il girone B. Potrebbero non essere le sole: Gozzano Renate, Novara Giana Erminio e Juventus U23 Pro Vercelli vengono disputate in Piemonte, per il momento si parla soprattutto di Lombardia e Veneto ma anche queste gare potrebbero subire gli effetti delle disposizioni. Non resta allora che valutare: alla fine si potrebbe arrivare alla cancellazione di un terzo nel programma del turno infrasettimanale di Serie C, con il girone A in particolare che avrebbe soltanto tre partite disputate (Pianese Lecco, Pistoiese Pontedera e Arezzo Siena).

