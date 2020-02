Morti Coronavirus in Italia/ Chi sono: quarta vittima nella notte, 84enne a Bergamo

Nella notte è arrivata un’altra pessima notizia nella grande crisi globale nel Nord Italia sul fronte Coronavirus: una quarta vittima, un 84enne a Bergamo, non è riuscito a superare la crisi respiratoria per le precedenti patologie e con la positività al virus Covid-19 ora viene “conteggiato” come il quarto decesso dall’inizio della “pandemia” tra Lombardia, Veneto e Piemonte. «L’uomo deceduto a Bergamo era una persona anziana con altre patologie», ha spiegato poco fa a Radio Anch’io su Rai Radio 1 il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Secondo l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, intervenuto ad Agorà, la vittima è la terza in Lombardia ed era una persona già ricoverata all’ospedale di Bergamo e negli scorsi giorni risultata positiva al Coronavirus. In attesa dell’aggiornamento ufficiale dato dal Capo della Protezione Civile e Commissario all’Emergenza Angelo Borrelli, lo stesso Governatore lombardo ha confermato i numeri dei contagi fino a questa mattina: si tratta di 165 infetti in Lombardia, 22 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 3 in Trentino e 1 nel Lazio (gli altri due sono guariti). Il totale fa 205 contagi in Italia ma il rischio è che possa salire ancora il numero nelle prossime ore.

MORTI CORONAVIRUS IN ITALIA: CHI SONO LE VITTIME

La quarta persona tra i morti per Coronavirus è un povero anziano 84enne di Bergamo ricoverato da giorni al Papa Giovanni XXIII per patologie pregresse, peggiorate e rese irreversibili dal Covid-19 ancora sconosciuto nel contagio sull’anziano bergamasco. L’uomo si aggiunge alle altre tre vittime, tutte over 70 e 80, riscontrate nell’ultima convulsa settimana nell’Italia del Nord: la terza vittima era stata l’anziana di Crema ricoverata in oncologia all’ospedale della città da diversi giorni e peggiorata con condizioni non più reversibili dal Coronavirus. La prima vittima del temibile virus ancora “misterioso” nel contagio e negli effetti era stato il 77enne di Monselice, Adriano Trevisan: era ricoverato anche lui da giorni all’ospedale di Padova ed è stato il primo “allarme” lanciato in questi giorni di letterale “esplosione” di contagiati in tutto il Nord Italia. La seconda vittima in termini cronologici è invece stata la donna di 73 anni residente a Casalpusterlengo e peggiorata con anche lei pregresse patologie: si è poi scoperto che si trattava della madre di un amico del 38enne di Codogno, il cosiddetto “paziente uno” in Lombardia che ha dato il via involontariamente al focolaio del Nord Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA