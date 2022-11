Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Diretta tv, De Paul e Paredes subito?

dialiPROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita parliamo della partita che si gioca a Losail, presso lo stadio Iconico, alle ore 11:00 di martedì 22 novembre: una mattinata dedicata ai Mondiali 2022 con il match che apre il gruppo C. C’è grande attesa per l’esordio dell’Argentina, che si è preparata all’evento con un 5-0 rifilato agli Emirati Arabi Uniti e che oggi affronta una nazionale molto simile nella cultura. Naturalmente Albiceleste strafavorita e forte candidata al titolo, anche se i Mondiali non li vince dal 1986 e da quel momento ha perso due finali, una più sanguinosa dell’altra, sempre contro la Germania.

L’Arabia Saudita ovviamente ha poco da dire in questo girone, ma sarà stuzzicante vederla in campo: il suo Commissario Tecnico è Hervé Renard, autore di una storica vittoria in Coppa d’Africa con lo Zambia e che poi si è ripetuto tre anni più tardi con la Costa d’Avorio. Qualche sassolino negli ingranaggi il tecnico francese potrebbe anche metterlo; vedremo se sarà così, intanto valutiamo quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Argentina Arabia Saudita, provando a ipotizzare gli undici di partenza per la partita dei Mondiali 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA

GLI 11 DI SCALONI

La prima di Lionel Scaloni ai Mondiali 2022 è Argentina Arabia Saudita: la Seleccion gioca con il 4-3-3, in porta il titolare è Emiliano Martinez e i due centrali che lo copriranno dovrebbero essere Cristian Romero e Otamendi, con German Pezzella come prima alternativa. Sulle fasce i ballottaggi sono vivi: Nahuel Molina in vantaggio su Gonzalo Montiel a destra, Tagliafico su Marcos Acuña sull’altro versante. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: il regista sarà Leandro Paredes che è già tornato a giocare con la Juventus e dovrebbe dare sufficienti garanzie circa la sua condizione, poi spazio a due mezzali di “fatica” come De Paul e Guido Rodriguez, quest’ultimo però tallonato da Enzo Fernandez. In attacco, il tridente sembra scritto: Messi partirà largo a destra e dunque dirotterà Di Maria sull’altro versante del campo, la prima punta sarà Lautaro Martinez che dovrà dimostrare fin da subito di poter incidere, perché dalla panchina si alzerà Julian Alvarez che nel Manchester City ha già dimostrato di poter essere un fattore, nonostante abbia davanti un mostro sacro come Haaland.

LE SCELTE DI RENARD

Renard dovrebbe disporre i suoi con un 4-4-1-1: difficile intuire le sue scelte per Argentina Arabia Saudita, possiamo comunque ipotizzare Al Owais tra i pali con una difesa comandata dai due centrali Al Amiri e Al Bulayhi, mentre i due terzini che spingeranno sulle corsie saranno Abdulhamid e Al Shahrani. A centrocampo si gioca dunque con due mediani che faranno sostanzialmente da frangiflutti, e che potrebbero essere Al Malki e Kanno; anche in questo caso vedremo due giocatori esterni in Bahebri, che si piazzerà a destra, e Al Dawsari che possiamo considerare la stella dell’Arabia Saudita e partirà da sinistra, ma di fatto con libertà di muoversi lungo il fronte per andare anche a stazionare sulla trequarti. Qui darà una mano a Al Faraj, il capitano della nazionale saudita e il giocatore che agirà alle spalle della prima punta; dovrebbero esserci pochi dubbi circa la titolarità di Al Shehri per iniziare i Mondiali 2022 contro l’Argentina.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; N. Molina, Otamendi, C. Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, G. Rodriguez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Allenatore: Lionel Scaloni

ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amiri, Al Bulayhi, Al Shahrani; Bahebri, Al Malki, Kanno, Al Dawsari; Al Faraj; Al Shehri. Allenatore: Hervé Renard











