Probabili formazioni Argentina Francia/ Diretta tv: le scelte in finale! (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Argentina Francia iniziano a introdurci alla finale dei Mondiali 2022: si gioca alle ore 16:00 di domenica 18 dicembre, mancano dunque più di 24 ore per decretare la squadra che solleverà la coppa ma intanto si possono già fare delle riflessioni sulle scelte che i due Commissari Tecnici opereranno a Losail. Intanto va detto che nessuno dei due ha ancora sciolto tutti i nodi: per Didier Deschamps si tratta di verificare le condizioni di Upamecano e Rabiot, loro pure (come altri) colpiti dalla febbre generata dall’aria condizionata, mentre Lionel Scaloni ha due opzioni tattiche che per ora hanno entrambe dato ottimi risultati.

L’Argentina, curiosamente, ha cambiato tra quarti e semifinale proponendo due moduli diversi: a questo punto è complicato stabilire a priori come la Seleccion giocherà la finale dei Mondiali 2022, anche perché nelle due partite in questione non è stato titolare un certo Angel Di Maria, che qualcosa da dire per esperienza e talento ce l’avrebbe eccome. Naturalmente staremo a vedere, ma noi dobbiamo tracciare delle ipotesi: dunque prendiamoci del tempo, aspettando che finalmente arrivi domenica pomeriggio, per provare a disegnare i due undici andando a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Argentina Francia, la finale dei Mondiali 2022.

DIRETTA ARGENTINA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Naturalmente la diretta tv di Argentina Francia sarà affidata alla Rai: tutte le partite dei Mondiali 2022 sono state garantite dalla televisione di stato, e il canale principale dell’emittente è diventato l’unico fornitore dei match una volta venuta meno la contemporaneità o il formato con quattro match al giorno. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, con la possibilità consueta di assistere a questa finale anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è utilizzabile dal sito di Rai Play oppure installandone la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA

GLI 11 DI SCALONI

Dicevamo che Lionel Scaloni ha due opzioni, e le vediamo nelle probabili formazioni di Argentina Francia: la prima è quella adottata in semifinale contro la Croazia, con Nahuel Molina e Tagliafico terzini mentre Cristian Romero e Otamendi giocano al centro davanti ad Emiliano Martinez, dunque in mediana ci sarebbe Leandro Paredes che porterebbe all’avanzamento di Mac Allister sulla trequarti. Le due mezzali sarebbero ovviamente De Paul e Enzo Fernandez, con Messi e Juan Alvarez davanti. La seconda ipotesi è quella del 3-5-2: fuori un centrocampista (contro l’Olanda è toccato a Paredes che poi è comunque entrato), dentro invece un centrale in più che risponderebbe al nome di Lisandro Martinez. Con questo modulo poi Mac Allister andrebbe a rinforzare la zona mediana affiancando i già citati De Paul e Enzo Fernandez, e l’altra variazione sul tema arriverebbe sulla fascia sinistra dove Marcos Acuña ha caratteristiche migliori di Tagliafico per coprire tutta la corsia. Le certezze restano il portiere, i due centrali e ovviamente la coppia offensiva che ha garantito 9 gol: per il resto, staremo a vedere se Scaloni ci sorprenderà nuovamente, per esempio rilanciando Di Maria o magari addirittura Lautaro Martinez…

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Deschamps deve solo capire se Upamecano e Rabiot saranno in condizione di giocare: la risposta sembra essere affermativa, dunque nelle probabili formazioni di Argentina Francia dal lato dei Bleus non sembrano esserci troppi punti di domanda. Di fatto il CT dei campioni in carica ha impiegato poco per studiare la formula giusta, e lo stesso era accaduto anche quattro anni fa: scelte granitiche e conferme sono la ricetta di una Francia che ripropone Griezmann come trequartista ma in realtà con la facoltà di dare una mano al centrocampo, e ovviamente con il rientro di Upamecano manderebbe Varane al suo fianco. Lloris in porta, Koundé e Theo Hernandez sugli esterni per completare la difesa; a centrocampo con Rabiot giocherà Tchouaméni, che era già in rampa di lancio ma che ai Mondiali 2022 si è definitivamente consacrato, giocando con straordinaria naturalezza al posto di un certo Pogba e segnando anche il gol di apertura contro l’Inghilterra – nei quarti di finale. Ousmane Dembélé e Mbappé sono le frecce laterali cui Deschamps si affida per aprire il campo e prendere in velocità gli avversari; Giroud, entrato nella storia transalpina, in questa competizione, la prima punta che, qualora i Bleus dovessero vincere i Mondiali, non sarebbe fermo a 0 gol per la prima di tre volte. Qui come detto meno dubbi, ma poi parlerà il campo…

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; N. Molina, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, L. Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











