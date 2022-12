Video/ Argentina Croazia (3-0) gol ed highlights: super Messi, è finale Seleccion!

VIDEO ARGENTINA CROAZIA (3-0)

Video Argentina Croazia che presenta esattamente due parti nel primo tempo di gioco. I primi 25 minuti sono piuttosto noiosi con poche azioni degne di nota e molto giro palla con i croati che giocano in modo più spregiudicati rispetto alla Seleccion. Argentina che si accende quando Enzo Fernandez scalda i guanti di Livakovic. Minuto 34: palla illuminante per Julian Alvarez che contro Livakovic cade in area di rigore. Orsato non ha dubbi, calcio di rigore e Messi dal dischetto. Non sbaglia la pulce e vantaggio Argentina. Arriva il raddoppio poco dopo, con un pizzico di fortuna, Julian Alvarez che parte da centrocampo e con qualità e qualche rimpallo spedisce la palla in rete.

Secondo tempo che conferma ciò che è stato evidenziato nei primi 45 minuti di gioco. Argentina che domina nel gioco con Leo Messi in grande spolvero. È lo stesso numero 10 argentino che va vicino al gol con l’uno duo con Fernandez che porta la pulce a calciare verso la porta con Livakovic che difende il primo palo egregiamente. Modric ci prova e cerca di dialogare con i compagni senza però riuscirci. Il gol per Messi non arriva ma arriva una super azione individuale con una giocata in dribbling che ammattisce tutta la difesa avversaria e poi serve al centro Julian Alvarez. Argentina che consente l’ingresso in campo anche al romanista Paulo Dybala che fa il suo esordio in questo mondiale qatariota. Triplice fischio ed Argentina in finale.

VIDEO ARGENTINA CROAZIA: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): E. Damian Martinez; Molina (dal 41′ st Foyth), Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul (dal 29′ st Palacios), Paredes (dal 16′ st Lisandro Martinez), Mac Allister (dal 41′ st Correa); E. Fernandez, Messi, Alvarez (dal 29′ st Dybala). A disposizione: Armani, Rulli, Foyth, Pezzella, Di Marina, Palacios, Correa, Almada, Rodriguez Guido, Dybala, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez. CT: Scaloni.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (dal 1′ st Orsic); Modric (dal 36′ st Majer), Brozovic (dal 5′ st Petkovic), Kovacic; Pasalic (dal 1′ st Vlasic), Perisic; Kramaric (dal 27′ st Livaja). A disposizione: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majer, Vlasic, Livaja, Petkovic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic. CT: Dalic.

Reti: al 34′ pt Messi (rigore), al 39′ pt Alvarez, al 25′ st Alvarez

Ammonizioni: Livakovic, Kovacic, Romero, Otamendi

Espulso al 35′ pt Mandzukic dalla panchina per proteste











