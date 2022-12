Probabili formazioni Argentina Francia/ Quote, pochi dubbi! (finale Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA: CHI GIOCA LA FINALE?

Ci siamo davvero: le probabili formazioni di Argentina Francia ci conducono per mano alla finale dei Mondiali 2022. Appuntamento allo stadio Iconico di Losail, alle ore 16:00 (italiane, come sempre) di domenica 18 dicembre: non sappiamo se è la finale più “giusta” o quella che ci saremmo attesi, di certo chi arriva in fondo ha sempre ragione e stiamo pur sempre parlando di due corazzate, che hanno raggiunto l’obiettivo con pieno merito. L’Argentina, partita malissimo con il ko contro l’Arabia Saudita, ha poi preso coraggio e qualità e in semifinale ha demolito la Croazia con una tattica sostanzialmente perfetta.

MONDIALI 2022, FINALE ARGENTINA-FRANCIA/ Se gli Usa confondono (volentieri) calcio e geopolitica

La Francia è arrivata in finale quasi per inerzia, anche se ha sofferto: certamente contro l’Inghilterra, ma anche nella semifinale contro il Marocco che non si è mai scrollato di dosso. Per i Bleus la possibilità di un bis che non riesce a nessuno da 60 anni, per la Seleccion il sogno di un titolo che manca dal 1986. Cosa succederà lo scopriremo, intanto dobbiamo certamente fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due Commissari Tecnici opereranno per la finale dei Mondiali 2022, e dunque prendiamoci il nostro tempo per le analisi e la lettura delle probabili formazioni di Argentina Francia, sperando ovviamente di indovinarne tutte le mosse…

Diretta/ Croazia Marocco (risultato finale 2-1): Orsic decide gara per terzo posto

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per Argentina Francia considerano i campioni in carica come favoriti per la vittoria dei Mondiali 2022. Il segno 2 regola questa eventualità e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul piatto, non siamo comunque lontani – ovviamente – con il segno 1 che identifica l’opzione del successo dell’Argentina e porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno 2 e manderebbe la finale ai tempi supplementari, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,00 volte la vostra giocata.

Probabili formazioni Argentina Francia/ Diretta tv: la scalata di Emiliano Martinez

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA

I DUBBI DI SCALONI

Il dubbio di Lionel Scaloni nelle probabili formazioni di Argentina Francia è sostanzialmente uno: assetto da quarto di finale o da semifinale? Nel primo caso c’era la difesa a tre con Lisandro Martinez, nel secondo il CT ha optato per Leandro Paredes in mezzo giocando a quattro dietro; in entrambi i casi non ha giocato titolare Di Maria, e questo è il secondo punto di domanda. Andiamo a sensazione: Scaloni confermerà il 4-3-1-2 che ha battuto la Croazia, dunque linea difensiva che, davanti ad Emiliano Martinez, sarà formata dai centrali Cristian Romero e Otamendi e dai due terzini Nahuel Molina e Tagliafico, quest’ultimo in vantaggio su Acuña. In mediana, avanza ancora la sua posizione Mac Allister che andrà a giocare come trequartista tattico tra le linee, dunque il centrocampo sarà lasciato al già citato Paredes che sulle mezzali si avvarrà della collaborazione di De Paul ed Enzo Fernandez, due giocatori utilissimi in questo sistema. Davanti ovviamente ci sono Messi e Juan Alvarez, coppia se vogliamo inedita che ha garantito 9 gol per l’Argentina: queste le scelte, ma aspettiamoci comunque eventuali sorprese…

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Non ha sostanzialmente questioni aperte Didier Deschamps: le probabili formazioni di Argentina Francia ci dicono che i Bleus dovrebbero recuperare Upamecano e Rabiot, assenti in semifinale (presumibilmente per l’aria condizionata). Dunque, il centrale del Bayern torna a fare coppia con Varane al centro della difesa, mentre il centrocampista della Juventus si riprende il posto al fianco di Tchouaméni; restano chiaramente in preallarme Ibrahima Konaté e Youssouf Fofana, che hanno giocato contro il Marocco. Per il resto, le sorprese nei campioni in carica non dovrebbero esserci: ovviamente condizionale d’obbligo, ma dovremmo vedere Lloris in porta con Koundé come sempre spostato sulla fascia destra e Theo Hernandez a correre sulla mancina, poi una linea sulla trequarti nella quale Griezmann si può comparare a Mac Allister – sia pure con ruoli naturali totalmente diversi – per il lavoro di raccordo che Deschamps lo ha chiamato a fare nel corso dei Mondiali 2022. I due esterni saranno Ousmane Dembélé e Mbappé; davanti a tutti ecco Giroud, che sarebbe dovuto essere la seconda (se non terza) scelta offensiva e invece si ritrova miglior marcatore all time della Francia e titolare per la seconda finale consecutiva. Niente male davvero…

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA: IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; N. Molina, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, L. Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Allenatore: Lionel Scaloni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; O. Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











© RIPRODUZIONE RISERVATA