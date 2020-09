Probabili formazioni Bayern Siviglia/ Diretta tv, pochi dubbi (Supercoppa Europea)

Analizzando le probabili formazioni di Bayern Monaco Siviglia ci lanciamo verso la Supercoppa Europea 2020: la partita è in programma alle ore 21:00 di giovedì 24 settembre, presso la Puskas Arena di Budapest, e mette a confronto come sempre la vincitrice di Champions League e quella di Europa League. Stavolta, causa lockdown, passa molto meno tempo tra le due finali di cui sopra e questa partita, che assegna il primo titolo UEFA della stagione; le due squadre sono cambiate al momento ancora poco e dunque in campo dovremmo vedere degli undici che, guidati dagli stessi allenatori Hans-Dieter Flick e Julen Lopetegui, hanno portato a casa i trofei di fine agosto. Aspettiamo allora che sia giovedì sera per stare a vedere come si concluderà questa partita valida per la Supercoppa Europea 2020, che ovviamente si disputa in gara secca; nel frattempo noi siamo pronti a fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due tecnici potrebbero operare, andando a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Bayern Siviglia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA BAYERN MONACO SIVIGLIA

La diretta tv di Bayern Siviglia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati: bisognerà andare su Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. In assenza di un televisore i clienti dell’emittente potranno usufruire del servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SIVIGLIA

LE SCELTE DI FLICK

Eccoci allora alle probabili formazioni di Bayern Siviglia, lato tedesco: i bavaresi hanno appena perso Thiago Alcantara andato al Liverpool, ma il rientro a pieno regime di Pavard consente a Flick di spostare Kimmich in mediana perché sarà il francese campione del mondo a giocare come terzino destro. Per il resto, tutto confermato e pochi dubbi riguardanti l’undici di partenza: il modulo resta il 4-2-3-1 con Neuer che alla fine è rimasto a giocare per i campioni di Germania, davanti a lui il ballottaggio è tra Sule e Lucas Hernandez con Jerome Boateng sicuro del posto, mentre a fare coppia con Kimmich nella zona nevralgica del campo sarà Goretzka, sempre più importante in questa squadra. Davanti le certezze sono Gnabry, che ha già iniziato alla grande la Bundesliga, Thomas Muller e naturalmente Robert Lewandowski che giocherà in qualità di prima punta; a completare questo straordinario reparto ecco Leroy Sané, che già da tempo il Bayern aveva acquistato dal Manchester City ma che dovrà ritrovare ritmo dopo aver saltato praticamente tutta l’ultima stagione.

GLI 11 DI LOPETEGUI

Le probabili formazioni di Bayern Siviglia, spostandoci verso l’Andalusia, presentano una formazione spagnola molto simile a quella che ha battuto l’Inter nella finale di Europa League, anzi praticamente identica: sono pochi i nuovi arrivi e poche anche le partenze, l’unico volto nuovo potrebbe allora essere Marcos Acuna che, acquistato dallo Sporting Lisbona, riempie il vuoto aperto dal ritorno di Reguilon al Real Madrid. Bono ha scavalcato Vaclik nelle gerarchie per la porta; Koundé e Diego Carlos, match winner a Colonia, saranno i due difensori centrali con il capitano Jesus Navas che ormai da tempo si è convertito a terzino destro, potendo così garantire una bella fase di spinta. In mezzo al campo ci sarà Fernando ad agire come playmaker basso, Jordan sarà la mezzala sul centrosinistra mentre dall’altra parte è tornato Rakitic, già capitano del Siviglia che sei anni fa aveva lasciato per andare a Barcellona. Suso e Ocampos sicuri del posto nel tridente offensivo; l’unico dubbio è tra El-Nesyri e Luuk De Jong, nella finale di Europa League Lopetegui aveva puntato sull’olandese che lo aveva premiato con la doppietta.

TABELLINO BAYERN MONACO SIVIGLIA

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, J. Boateng, A. Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Muller, L. Sané; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, L. De Jong, Suso. Allenatore: Julen Lopetegui



© RIPRODUZIONE RISERVATA