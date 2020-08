Video/ Siviglia Inter (3-2): highlights e gol. Lopetegui vince l’Europa League!

L’Inter non è riuscita a riportare l’Europa League in Italia dopo 21 anni. Ha vinto il Siviglia, che si conferma squadra nata per questa competizione: 6 finali dal 2006 ad oggi contro Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro, Liverpool e ora Inter, solo vittorie per la squadra andalusa. Che pure in questa finalissima di Colonia si era ritrovata sotto in men che non si dica: calcio di rigore per fallo di Diego Carlos (occhio al nome) su Lukaku, il belga trasforma con freddezza. Sulle palle inattive però questa sera la squadra di Conte è un disastro. Al 12′ cross dal fondo di Jesus Navas e colpo di testa nei pressi del primo palo di De Jong che brucia Godin, male l’uruguagio nella copertura centrale, e batte Handanovic da pochi passi nonostante il portiere sloveno fosse riuscito a toccare. La scena si ripete al 33′: punizione dalla trequarti di Banega e da posizione defilata sul secondo palo lo stacco di testa di De Jong è imperioso, sovrastando Gagliardini e piazzando il pallone sul lato opposto della porta. L’Inter ha il merito di reagire immediatamente, rendendo al Siviglia pan per focaccia: al 35′ la punizione la batte Brozovic e a svettare di testa è Godin per il 2-2. Nella ripresa l’Inter gioca meglio, Gagliardini si vede murata una gran conclusione ma è Lukaku, solo davanti a Bounou, a divorarsi il 3-2. Lo segna invece il Siviglia, in modo rocambolesco: rovesciata pazzesca di Diego Carlos al 29′, ma Handanovic è beffato da una deviazione di Lukaku. Dopodiché, il Siviglia “ammazza” la partita compresi i 6′ di recupero, e l’Inter si vede sfuggire un trofeo che sembrava a portata di mano.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Julen Lopetegui, dopo le bufere degli ultimi due anni con l’esonero dalla Spagna prima e dal Real Madrid poi, torna a sorridere e a vincere, portando al Siviglia la sua sesta Europa League: “Sono felice per tutti quelli presenti qui e anche per i tifosi che non ci sono. Vincere contro squadre come quelle che abbiamo affrontato, con grandi difficoltà, mi rende molto orgoglioso. Diciamo che è stato più autogol di Lukaku… Ci piace correre rischi, specie contro una coppia di attaccanti che lavorano molto bene come quella di Conte. Ma abbiamo visto la nostra mentalità e la voglia di vincere, di giocare bene, avere pazienza, seguire il piano della partita. Abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio, ci hanno ripresi. Diciamo che è stata una partita bellissima, anche se magari non per i tifosi. Abbiamo controllato bene la partita, Diego Carlos ha avuto il premio con il bellissimo gol. Ma questa vittoria è il premio di tutti coloro che erano qui, senza di loro non ce l’avremmo mai fatta”. In casa nerazzurra sono arrivate le parole del presidente Steven Zhang: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti gli operatori medici del mondo che ci permettono di far continuare tutto e proteggono la nostra vita. Senza queste persone non potremmo essere qui: dedico tutti gli sforzi e questa serata a loro. Se guardiamo alla stagione credo che sia positivo. Siamo in un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e avere l’occasione di vincerla, qualche anno fa non potevamo neanche immaginarcelo. Quindi stiamo facendo un ottimo lavoro e continuiamo in questa direzione. Perdere fa parte del calcio, ma dare sempre il massimo ci rende ottimisti“.

