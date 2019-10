Probabili formazioni Genoa Milan/ Diretta tv: rischiano Piatek e Suso (Serie A)

Studiando le probabili formazioni di Genoa Milan parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 ottobre, per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020: le due squadre hanno bisogno di tornare a vincere per sistemare una situazione che si è fatta particolarmente complessa. In particolare rischiano i rossoneri, reduci da tre sconfitte consecutive: quella di San Siro contro la Fiorentina è arrivata senza appelli e ha già messo in discussione la posizione di Marco Giampaolo, comunque confermato dalla società ma chiaramente adesso con la necessità di dare risposte. Ha un punto in meno il Genoa, che si è bloccato dopo averne fatti 4 nelle prime due giornate: rischia decisamente Aurelio Andreazzoli il cui posto potrebbe essere preso da Gennaro Gattuso. Andiamo adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni di Genoa Milan alla vigilia del calcio d’inizio di Marassi.

La diretta tv di Genoa Milan sarà disponibile solo sul canale DAZN1: gli abbonati alla nuova piattaforma che abbiano anche un contratto con la televisione satellitare potranno seguire questa partita sul canale 209 del decoder di Sky. Naturalmente rimane valida l’alternativa della diretta streaming video, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; una smart tv con connessione a internet permette inoltre di installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

In Genoa Milan dovremmo rivedere tre giocatori che Andreazzoli ha lasciato fuori domenica: in difesa l’ex Cristian Zapata, a centrocampo Lasse Schone (comunque entrato nel secondo tempo) e in attacco Pinamonti, che dopo il gol all’esordio non ha più segnato e deve ancora combattere per avere una maglia, insidiato da Sanabria che a sua volta cerca riscatto. Per il resto, squadra abbastanza simile: la difesa davanti a Ionut Radu sarà completata da Cristian Romero e Criscito, sulle corsie laterali dovrebbero agire Ghiglione e Pajac (preferito a Barreca, con il vantaggio di aver già lavorato con Andreazzoli lo scorso anno) mentre in mezzo al campo ci sarà la consueta regia di Radovanovic, con Lerager che invece si prenderà l’altra maglia da mezzala. Davanti a fare coppia con Pinamonti sarà confermato Kouamé, ma attenzione anche a Favilli che potrebbe sostituire l’ex di Inter e Frosinone e giocare come prima punta.

Giampaolo non avrà a disposizione lo squalificato Musacchio, dunque in difesa si prepara Duarte che affiancherà Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma; conferme per Calabria e soprattutto Théo Hernandez sugli esterni, conferma davanti per Rafael Leao che è stato tra i più positivi di queste ultime uscite. Rischia il posto Piatek: potrebbe sostituirlo un Rebic che fino a questo momento si è visto poco, ma il croato può giocare anche al posto di Suso in appoggio al giovane portoghese con Piatek unica punta, in questo momento ci sono poche certezze nel Milan e questo vale anche per il centrocampo, dove Lucas Biglia dovrebbe tornare a fare il regista prendendo il posto di Bennacer, e dove le due mezzali potrebbero essere Paquetà e Calhanoglu che eventualmente toglierebbero spazio a Kessié e Calhanoglu.

GENOA (3-5-2): I. Radu; C. Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé

A disposizione: Jandrei, Ankersen, Biraschi, Goldaniga, El Yamiq, Jagiello, Favilli, Cassata, Saponara, Sanabria, Pandev

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Squalificati: –

Indisponibili: Sturaro

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Duarte, A. Romagnoli, T. Hernandez; Calhanoglu, Lucas Biglia, Paquetà; Rebic, Rafael Leao; Piatek

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Ri. Rodriguez, Kessié, Borini, Bennacer, Krunic, Bonaventura, Castillejo, Suso

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Musacchio

Indisponibili: Caldara



