Probabili formazioni Inter Borussia Dortmund/ Diretta tv: Gagliardini o Vecino?

Inter Borussia Dortmund si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la terza giornata del girone F di Champions League. Per i nerazzurri di Antonio Conte è già una partita da vincere: la sconfitta pur immeritata di Barcellona e ancora di più il doloroso pareggio casalingo contro l’anello debole Slavia Praga rendono complicata la situazione dell’Inter in Champions League, dunque adesso serve vincere contro il Borussia Dortmund, sulla carta grande rivale per il secondo posto (dando per scontata la qualificazione del Barcellona), ma al momento già tre punti avanti. La partita dunque si annuncia già fondamentale, andiamo allora senza indugio ad analizzare le probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund alla vigilia di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Inter Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Sky, per la precisione con il canale Sky Sport Uno (numero 201) come punto di riferimento per i tifosi nerazzurri. Agli abbonati alla televisione satellitare sarà garantita anche la diretta streaming video, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI CONTE

Nelle probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund ecco che Antonio Conte ancora una volta proporrà il modulo 3-5-2. In attacco naturalmente avremo la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, reduci da una doppietta a testa sul campo del Sassuolo domenica. Altre certezze in difesa, perché naturalmente capitan Handanovic sarà in porta e davanti a lui dovremmo vedere il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Godin, quest’ultimo tenuto volutamente in panchina al Mapei Stadium proprio pensando al Borussia. Il turnover riguarderà anche il ruolo di esterno sinistro, dove Asamoah dovrebbe tornare in campo al posto di Biraghi, mentre a destra si attende la conferma di Candreva, considerando che D’Ambrosio è infortunato e Lazaro ancora non convince. Nel cuore della mediana pesa l’assenza di Sensi: ci saranno senza dubbio Barella e Brozovic, il ballottaggio è quello tra Gagliardini e Vecino, con l’uruguaiano che in campionato ha riposato ma l’ex Atalanta ha fatto bene e dunque potrebbe anche sperare nel bis.

LE SCELTE DI FAVRE

Sul fronte tedesco, ecco che le probabili formazioni di Inter Borussia Dortmund dovrebbero prevedere un aggressivo modulo 4-3-3 per i gialloneri allenati dallo svizzero Lucien Favre. Le questioni più delicate sono in attacco, dove il Borussia Dortmund deve fare i conti con i problemi fisici di Paco Alcacer e con il provvedimento disciplinare che in campionato ha portato a un turno di stop per Sancho, colpevole di essere rientrato troppo tardi dalla Nazionale. A causa dei problemi di Alcacer comunque è impensabile che la punizione per Sancho si prolunghi, dunque mettiamo titolare l’inglese nel tridente con Reus e Brandt. La situazione dovrebbe essere abbastanza chiara anche negli altri reparti. In difesa ecco il portiere Burki, il terzino destro Hakimi, i due centrali Hummels e Akanji ed infine a sinistra Piszczek; nel terzetto di centrocampo invece i titolari dovrebbero essere Delaney, Witsel come perno centrale e Guerreiro.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Burki; Hakimi, Hummels, Akanji, Piszczek; Delaney, Witsel, Guerreiro; Reus, Brandt, Sancho. All. Favre.



